Street Fighter vuelve al cine: el primer tráiler anticipa una adaptación más bizarra de la saga

La icónica franquicia de videojuegos de Capcom prepara su regreso al cine y ya dio el primer golpe . La productora lanzó el tráiler oficial de la nueva película de "Street Fighter" , una apuesta que busca dejar atrás los tropiezos de la versión de los 90 -esa con Raúl Julia y Jean-Claude Van Damme- y reconectar con los fanáticos.

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Con dirección de Kitao Sakurai y guion de Dalan Musson , el proyecto promete una mirada renovada del universo de luchadores más famoso del gaming. Las primeras imágenes adelantan una combinación de artes marciales con una narrativa más profunda pero colores estridentes y secuencias bizarras de acción , algo que hasta ahora no había logrado consolidarse en sus versiones cinematográficas anteriores.

El elenco es otro de los puntos fuertes de esta producción. Figuras de Hollywood y del entretenimiento internacional se ponen en la piel de los personajes más reconocidos del juego: Jason Momoa será Blanka, Andrew Koji interpretará a Ryu y Noah Centineo a Ken.

A ellos se suman David Dastmalchian como el villano M. Bison , 50 Cent en el rol de Balrog , Joe Anoa’i como Akuma y Callina Liang como Chun-Li , entre otros nombres que completan un reparto amplio y diverso.

Según lo que se pudo ver en el adelanto y lo que trascendió oficialmente, la historia estará centrada en Chun-Li , quien reúne a distintos luchadores para enfrentar una amenaza global encabezada por M. Bison. En ese contexto, los personajes deberán unirse pese a sus diferencias para participar en un torneo que esconde mucho más que simples combates.

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Ambientada en 1993, la trama retoma la relación entre Ryu y Ken, quienes vuelven a cruzarse en el Torneo Mundial de Guerreros. Sin embargo, detrás de la competencia se despliega una conspiración que pondrá a prueba no solo sus habilidades, sino también sus lealtades y su pasado.

La película apuesta por incorporar elementos de intriga, conflictos internos y tensiones políticas, con la intención de construir una narrativa más sólida dentro de un universo conocido por su acción directa.

Cuándo se estrena Street Fighter en el cine

Aunque el entusiasmo creció tras la publicación del tráiler, habrá que esperar algunos meses para ver el resultado final en cines. La nueva película de Street Fighter tiene previsto su estreno para el 15 de octubre de 2026, con la intención de posicionarse como uno de los grandes lanzamientos del año dentro del género.