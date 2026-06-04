Hemos esperado 3 meses para la nueva película animada de Pixar: ya puede verse en Disney+

Disney+ incorporó a su catálogo una película familiar de Pixar , estrenada en cines durante marzo de 2026, que combina aventura, ciencia ficción, humor y un fuerte mensaje sobre la protección del medio ambiente. Tras su paso por las salas de cine, la propuesta llega al streaming.

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La película es "Hoppers: Operación Castor" , una historia protagonizada por una joven amante de la naturaleza que vive una experiencia extraordinaria al convertirse, gracias a una innovadora tecnología, en parte del mundo animal que intenta proteger.

" Hoppers: Operación Castor", la nueva película de Pixar disponible en Disney+

"Hoppers: Operación Castor", la nueva película de Pixar disponible en Disney+

La trama sigue a Mabel Tanaka, una joven de 19 años con una profunda conexión con los bosques y la vida silvestre. Su vida da un giro inesperado cuando participa en un experimento científico que le permite transferir su conciencia al cuerpo de un castor robótico de apariencia completamente real.

Gracias a esta tecnología, Mabel logra observar de cerca el comportamiento de los animales y descubrir aspectos del ecosistema que jamás habría conocido desde una perspectiva humana. Lo que comienza como una experiencia fascinante pronto se transforma en una misión urgente.

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Todo cambia cuando se entera de que un importante proyecto de infraestructura amenaza con alterar una zona del bosque que considera fundamental tanto para la fauna local como para sus propios recuerdos de infancia.

Decidida a evitar la destrucción del hábitat, Mabel intenta convencer a los animales del bosque de actuar para proteger su territorio. Sin embargo, sus planes toman un rumbo inesperado cuando las distintas especies comienzan a organizarse de formas cada vez más caóticas.

Quiénes participaron en la película "Hoppers"

"Hoppers: Operación Castor" fue dirigida por Daniel Chong y producida por Nicole Paradis Grindle. La banda sonora original estuvo a cargo del reconocido compositor Mark Mothersbaugh.

En su versión original cuenta con las voces de Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy y Dave Franco, entre otros intérpretes.