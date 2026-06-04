4 de junio de 2026 - 11:54

Hemos esperado 3 meses para la nueva película animada de Pixar: ya puede verse en Disney+

La protagonista tiene una oportunidad única convertirse en un castor y poder ver cómo vive (y piensa) el mundo animal.

De qué trata la nueva película infantil de Pixar que está disponible en Disney+&nbsp;

De qué trata la nueva película infantil de Pixar que está disponible en Disney+ 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La película es "Hoppers: Operación Castor", una historia protagonizada por una joven amante de la naturaleza que vive una experiencia extraordinaria al convertirse, gracias a una innovadora tecnología, en parte del mundo animal que intenta proteger.

"Hoppers: Operación Castor", la nueva película de Pixar disponible en Disney+

"Hoppers: Operación Castor", la nueva película de Pixar disponible en Disney+

"Hoppers: Operación Castor", la película de Pixar

La trama sigue a Mabel Tanaka, una joven de 19 años con una profunda conexión con los bosques y la vida silvestre. Su vida da un giro inesperado cuando participa en un experimento científico que le permite transferir su conciencia al cuerpo de un castor robótico de apariencia completamente real.

Gracias a esta tecnología, Mabel logra observar de cerca el comportamiento de los animales y descubrir aspectos del ecosistema que jamás habría conocido desde una perspectiva humana. Lo que comienza como una experiencia fascinante pronto se transforma en una misión urgente.

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Todo cambia cuando se entera de que un importante proyecto de infraestructura amenaza con alterar una zona del bosque que considera fundamental tanto para la fauna local como para sus propios recuerdos de infancia.

Decidida a evitar la destrucción del hábitat, Mabel intenta convencer a los animales del bosque de actuar para proteger su territorio. Sin embargo, sus planes toman un rumbo inesperado cuando las distintas especies comienzan a organizarse de formas cada vez más caóticas.

Quiénes participaron en la película "Hoppers"

"Hoppers: Operación Castor" fue dirigida por Daniel Chong y producida por Nicole Paradis Grindle. La banda sonora original estuvo a cargo del reconocido compositor Mark Mothersbaugh.

En su versión original cuenta con las voces de Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy y Dave Franco, entre otros intérpretes.

"Hoppers: Operación Castor", la nueva película de Pixar disponible en Disney+

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