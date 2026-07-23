La película que perdió los Oscar, decepcionó en taquilla y hoy es la mejor de la historia según IMDb

En 1994, Sueños de libertad pasó desapercibida en los cines frente al impacto de Pulp Fiction y Forrest Gump. Sin embargo, desde 2008, esta película ambientada en la cárcel de Shawshank ocupa el primer puesto de IMDb , superando en valoración popular a clásicos de la talla de El padrino y El caballero oscuro.

La película mantiene una puntuación de 9,3 sobre 10, consolidada por la participación de 3,2 millones de usuarios en la plataforma. Esta cifra la sitúa por delante de la segunda mejor calificada, la obra de Francis Ford Coppola , que cuenta con un 9,2, según los registros actualizados de la base de datos cinematográfica.

La película, escrita y dirigida por Frank Darabont , adapta la novela corta de Stephen King sobre un banquero condenado por un crimen que asegura no haber cometido. Aunque hoy parece un pilar del cine contemporáneo, su llegada a las salas fue fría. La competencia feroz de aquel año la dejó en las sombras y la industria no le otorgó ningún reconocimiento en la noche de los premios de la Academia.

El destino de la obra cambió radicalmente al abandonar la pantalla grande. En 1995, se posicionó como el título más alquilado en formato VHS en los Estados Unidos, con una distribución de 320.000 copias. Este interés inicial se consolidó a partir de 1997, cuando las señales de televisión por cable incorporaron el filme a su programación habitual. Las repeticiones constantes permitieron que el público descubriera la trama fuera de la presión de la taquilla.

En Argentina, titulada como Sueños de libertad o Escape a la libertad, la cinta construyó su prestigio mediante el boca a boca. La base de datos IMDb refleja hoy ese acumulado de décadas de visualizaciones: una calificación de 9,3 que se mantiene firme frente a producciones de presupuestos muy superiores. Son aproximadamente 3,2 millones de personas las que sostienen este ranking, una cifra de participación masiva que valida su vigencia.

La crítica especializada suele analizar este liderazgo como un triunfo del consenso popular. Scott Tobias, del medio británico The Guardian, sostiene que el filme no es necesariamente el mejor de la historia desde una óptica objetiva, pero posee una capacidad única para unir sensibilidades diversas. El relato de la amistad entre Andy y Red, interpretado por Morgan Freeman, logra atravesar barreras culturales, generacionales y educativas.

¿Qué papel cumplió Morgan Freeman en su consagración?

Morgan Freeman utiliza su autoridad narrativa para guiar al espectador a través de la vida en la prisión de Shawshank. Su voz en off y la relación que establece con el personaje de Tim Robbins son señaladas por los expertos como los puntos más altos de una producción que, irónicamente, costó más de lo que recaudó inicialmente en los cines. Mientras los directores en listas académicas como las de la revista Sight & Sound suelen discrepar, el público global ha mantenido a la cinta en la cima por más de quince años.

El fenómeno demuestra que la permanencia de una película ya no depende exclusivamente de su desempeño en el primer fin de semana de estreno. El prestigio que otorgan las nominaciones, aunque no se traduzcan en estatuillas, sirvió en este caso como un aval de calidad a largo plazo que la televisión y el video supieron explotar. Para Darabont, el tiempo convirtió un fracaso financiero en la referencia absoluta para millones de espectadores que consultan internet antes de elegir qué ver.