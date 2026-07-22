Cuándo se estrena "Camp Rock 3" en Disney+: el primer tráiler oficial

Después de años de rumores y pedidos de los fanáticos, Disney+ finalmente presentó el primer tráiler oficial de "Camp Rock 3" . La nueva entrega de la exitosa franquicia musical llegará muy pronto al streaming y una de las grandes preguntas es si Demi Lovato regresará frente a las cámaras junto a los Jonas Brothers.

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Entre los personajes que regresan a la producción el tráiler muestra a Joe Jonas, como Shane Gray ; Nick Jonas en la piel de Nate Gray ; y Kevin Jonas, Jason Gray . Además está Maria Canals-Barrera como Connie, la madre de Mitchie Torres.

La historia comienza cuando la banda Connect 3, interpretada por los Jonas Brothers, pierde a su artista de apertura antes de una importante gira de reencuentro. Para encontrar a la próxima gran estrella, los hermanos regresan al mítico Camp Rock, donde un grupo de jóvenes competirá por la oportunidad de acompañarlos en los conciertos.

Disney reveló la fecha de estreno de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers y Demi Lovato.

En medio de los ensayos surgirán rivalidades, nuevas amistades, romances y desafíos personales , mientras los participantes luchan por demostrar su talento sobre el escenario.

Además del regreso de los Joe, Nick y Kevin Jonas, la tercera película incorpora una nueva generación de protagonistas encabezada por :

Liamani Segura como Sage.

Malachi Barton como Fletch.

Lumi Pollack como Rosie.

Sherry Cola como Lark.

Hudson Stone como Desi.

Casey Trotter como Cliff.

Brooklynn Pitts como Callie.

Ava Jean como Madison.

Cuándo se estrena "Camp Rock 3" en Disney+

La película llegará a Disney+ el próximo 14 de agosto. Está dirigida por Veronica Rodriguez, con guion de Eydie Faye y coreografías de Jamal Sims, responsable de algunos de los números musicales más reconocidos de Disney.

Además, el 13 de agosto estará disponible la banda sonora oficial, mientras que el sencillo "One Beat Away", interpretado por Liamani Segura junto al resto del elenco, ya puede escucharse en las plataformas digitales.

¿Dónde ver las películas originales?

Mientras llega el estreno de la tercera entrega, los fanáticos pueden volver a disfrutar de "Camp Rock" (2008) y "Camp Rock 2: The Final Jam" (2010), que permanecen disponibles en Disney+.

Qué pasó con Demi Lovato

Aunque Demi Lovato no forma parte del elenco de "Camp Rock 3", al menos lo que se sabe públicamente, sí participa como productora ejecutiva de la película. Tampoco se descarta la posibilidad de una aparición especial.