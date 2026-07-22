22 de julio de 2026 - 12:09

Cuándo se estrena "Camp Rock 3" en Disney+: el primer tráiler oficial

La producción contará con los Jonas Brothers y parte del elenco original. Falta menos de un mes para que llegue a la plataforma de streaming.

Disney lanzó el primer tráiler oficial de Camp Rock 3: ¿Demi Lovato vuelve a la película?

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Entre los personajes que regresan a la producción el tráiler muestra a Joe Jonas, como Shane Gray; Nick Jonas en la piel de Nate Gray; y Kevin Jonas, Jason Gray. Además está Maria Canals-Barrera como Connie, la madre de Mitchie Torres.

Disney reveló la fecha de estreno de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers y Demi Lovato.

Disney reveló la fecha de estreno de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers y Demi Lovato.

De qué trata "Camp Rock 3"

La historia comienza cuando la banda Connect 3, interpretada por los Jonas Brothers, pierde a su artista de apertura antes de una importante gira de reencuentro. Para encontrar a la próxima gran estrella, los hermanos regresan al mítico Camp Rock, donde un grupo de jóvenes competirá por la oportunidad de acompañarlos en los conciertos.

En medio de los ensayos surgirán rivalidades, nuevas amistades, romances y desafíos personales, mientras los participantes luchan por demostrar su talento sobre el escenario.

El nuevo elenco de la película de Disney

El elenco completo de

El elenco completo de "Camp Rock 3".

Además del regreso de los Joe, Nick y Kevin Jonas, la tercera película incorpora una nueva generación de protagonistas encabezada por:

  • Liamani Segura como Sage.
  • Malachi Barton como Fletch.
  • Lumi Pollack como Rosie.
  • Sherry Cola como Lark.
  • Hudson Stone como Desi.
  • Casey Trotter como Cliff.
  • Brooklynn Pitts como Callie.
  • Ava Jean como Madison.

Cuándo se estrena "Camp Rock 3" en Disney+

La película llegará a Disney+ el próximo 14 de agosto. Está dirigida por Veronica Rodriguez, con guion de Eydie Faye y coreografías de Jamal Sims, responsable de algunos de los números musicales más reconocidos de Disney.

Además, el 13 de agosto estará disponible la banda sonora oficial, mientras que el sencillo "One Beat Away", interpretado por Liamani Segura junto al resto del elenco, ya puede escucharse en las plataformas digitales.

¿Dónde ver las películas originales?

Mientras llega el estreno de la tercera entrega, los fanáticos pueden volver a disfrutar de "Camp Rock" (2008) y "Camp Rock 2: The Final Jam" (2010), que permanecen disponibles en Disney+.

Qué pasó con Demi Lovato

Aunque Demi Lovato no forma parte del elenco de "Camp Rock 3", al menos lo que se sabe públicamente, sí participa como productora ejecutiva de la película. Tampoco se descarta la posibilidad de una aparición especial.

Disney presentó el nuevo trailer de

Disney presentó el nuevo trailer de "Camp Rock 3" con Demi Lovato.

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