Murió Plas Johnson, el saxofonista que inmortalizó el tema de La Pantera Rosa.

El músico reconocido por ser una de las estrellas del jazz tenía 94 años.

El reconocido saxofonista estadounidense Plas Johnson, célebre por interpretar el inolvidable solo de saxo del tema principal de La Pantera Rosa, murió a los 94 años en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por la emisora KKJZ y el diario Donaldsonville Chief, de su ciudad natal en el estado de Luisiana.

Johnson falleció el 15 de julio en el barrio de Granada Hills, en Los Ángeles, apenas seis días antes de cumplir 95 años. Hasta el momento, no trascendieron las causas de su muerte.

Nacido en Donaldsonville, Luisiana, el músico inició su carrera discográfica durante la década de 1950 junto a su hermano Ray Johnson y rápidamente se consolidó como uno de los músicos de sesión más prestigiosos de Estados Unidos.

Su consagración internacional llegó en 1963, cuando interpretó el emblemático solo de saxofón de The Pink Panther Theme, la composición creada por Henry Mancini para la película La Pantera Rosa. Aquella interpretación se convirtió en una de las melodías más reconocibles de la historia del cine y marcó para siempre la carrera del artista.

Plas Johnson inmortalizó la clásica canción de la Pantera Rosa. A pesar de que no recibió premios individuales por ese trabajo, la banda sonora de La Pantera Rosa obtuvo tres premios Grammy, fue nominada al Oscar a la mejor banda sonora original y es considerada una de las partituras cinematográficas más importantes de la historia, según el Instituto Americano del Cine.