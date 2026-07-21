21 de julio de 2026 - 13:29

Capítulos de 40 minutos: la adictiva serie policial de Disney+ basada en una saga literaria

Con casi 50 capítulos, de 40 minutos cada uno, la historia sigue a un detective particular con crímenes nuevos por resolver todos los días.

La serie policial basada en una exitosa saga de libros que atrapa a todos en Disney+

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Will Trent: Agente especial” es una serie inspirada en las exitosas novelas de Karin Slaughter. La ficción alterna investigaciones que se resuelven en cada capítulo con una historia de fondo que evoluciona a lo largo de las temporadas, convirtiéndose en una opción ideal para ver de un tirón.

“Will Trent: Agente especial”: La serie policial basada en una exitosa saga de libros que atrapa a todos en Disney+

“Will Trent: Agente especial”: La serie policial basada en una exitosa saga de libros que atrapa a todos en Disney+

De qué trata “Will Trent: Agente especial” en Disney+

La historia sigue a Will Trent, un agente de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI), reconocido por tener uno de los índices de resolución de casos más altos de la agencia.

Su habilidad para detectar detalles que otros investigadores pasan por alto lo convirtió en una pieza clave dentro del organismo, aunque también generó tensiones con varios de sus compañeros.

Gran parte de esa capacidad está ligada a su propia historia. Abandonado al nacer y criado en distintos hogares de acogida de Atlanta, Will aprendió a observar el mundo de una manera distinta. Además, convive con dislexia, una condición que terminó convirtiéndose en una ventaja al momento de analizar escenas del crimen.

La trama comienza cuando debe investigar un importante caso de corrupción que involucra al Departamento de Policía de Atlanta. En esa misión trabaja junto a Faith Mitchell, una detective que inicialmente desconfía de él, aunque con el paso de los episodios ambos construyen una sólida relación profesional.

La saga de Karin Slaughter

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El elenco de "Will Trent: Agente especial"

La serie está encabezada por Ramón Rodríguez, quien interpreta al brillante investigador Will Trent.

  • El reparto principal también incluye a:
  • Erika Christensen como Angie Polaski.
  • Iantha Richardson como Faith Mitchell.
  • Jake McLaughlin como Michael Ormewood.
  • Sonja Sohn como Amanda Wagner.
  • Kevin Daniels como Franklin Wilks.

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