Capítulos de 40 minutos: la adictiva serie policial de Disney+ basada en una saga literaria

Con casi 50 capítulos, de 40 minutos cada uno, la historia sigue a un detective particular con crímenes nuevos por resolver todos los días.

La serie policial basada en una exitosa saga de libros que atrapa a todos en Disney+

Disney+ sumó una serie policial que combina investigaciones criminales y personajes con un pasado complejo. Cuenta con cuatro temporadas, 49 capítulos en total, de 40 minutos cada uno. Está basada en una exitosa saga literaria.

“Will Trent: Agente especial” es una serie inspirada en las exitosas novelas de Karin Slaughter. La ficción alterna investigaciones que se resuelven en cada capítulo con una historia de fondo que evoluciona a lo largo de las temporadas, convirtiéndose en una opción ideal para ver de un tirón.

“Will Trent: Agente especial”: La serie policial basada en una exitosa saga de libros que atrapa a todos en Disney+ gentileza De qué trata “Will Trent: Agente especial” en Disney+ La historia sigue a Will Trent, un agente de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI), reconocido por tener uno de los índices de resolución de casos más altos de la agencia.

Su habilidad para detectar detalles que otros investigadores pasan por alto lo convirtió en una pieza clave dentro del organismo, aunque también generó tensiones con varios de sus compañeros.

Gran parte de esa capacidad está ligada a su propia historia. Abandonado al nacer y criado en distintos hogares de acogida de Atlanta, Will aprendió a observar el mundo de una manera distinta. Además, convive con dislexia, una condición que terminó convirtiéndose en una ventaja al momento de analizar escenas del crimen.