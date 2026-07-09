La tragedia de los Andes en Mendoza vuelve a Netflix con una serie que contará una historia nunca antes revelada

Por primera vez en una misma obra, los supervivientes del accidente de 1972 comparten testimonio con las familias de los que no lograron regresar de la montaña.

En octubre de 1972, un avión se estrelló en la Cordillera de los Andes, dejando a dieciséis supervivientes tras 72 días de aislamiento extremo. Ahora, 54 años después, la serie documental 'Más allá de la sociedad' explora las consecuencias de aquel rescate. La producción se centra en la reconstrucción psicológica y el escrutinio social enfrentado por el grupo tras el descenso.

Netflix estrenará en 2026 'Más allá de la sociedad', una serie documental dirigida por Carlos Torres que retoma el hilo histórico donde terminó la película nominada al Oscar, 'La sociedad de la nieve'. El proyecto surgió tras un viaje al Valle de las Lágrimas realizado por el director J.A. Bayona junto al reparto de su última ficción. Durante esa expedición, el equipo técnico y los actores constataron la vigencia del vínculo entre la tragedia real y la memoria de quienes la vivieron.

¿Cómo será el encuentro entre supervivientes y familias en la serie? El relato comienza el 23 de diciembre de 1973, fecha en la que el último helicóptero de rescate abandonó la montaña. A partir de ese momento, los dieciséis supervivientes se enfrentaron a la integración en un entorno que conocía los detalles de su supervivencia, incluyendo la antropofagia. La obra documenta este proceso de reinserción y el duelo de las familias que perdieron a sus parientes en el accidente aéreo.

Por primera vez en más de medio siglo de producciones literarias y cinematográficas, una obra reúne en el mismo espacio a los protagonistas del rescate y a los familiares de los fallecidos. La serie cuenta con la participación de escritores que documentaron el caso de la Fuerza Aérea Uruguaya en su ruta hacia Chile, como Piers Paul Read, autor de Viven, y Pablo Vierci, responsable de La sociedad de la nieve. También se incluyen testimonios de cineastas como Frank Marshall.

El foco de la narrativa se desplaza de la cordillera hacia la vida cotidiana posterior. La serie aborda la toma de decisiones extremas durante los 72 días de aislamiento y cómo esas acciones marcaron la relación de los jóvenes con su entorno tras el regreso a casa. La producción busca cerrar el capítulo histórico analizando cómo la experiencia transformó la identidad de los involucrados en edades comprendidas entre los 18 y 36 años.

El material incluye imágenes de los actores de la película de 2023 en el lugar exacto del siniestro. Esta documentación visual sirve como puente para contrastar la recreación cinematográfica con los relatos reales de los herederos de la historia. La serie explora el peso del trauma y la reconstrucción emocional de un grupo que debió retomar su existencia bajo la mirada pública internacional.