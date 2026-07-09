Netflix prepara un documental sobre la Tragedia de Los Andes: qué se sabe del proyecto filmado en Mendoza

La Tragedia de Los Andes vuelve al audiovisual con una serie documental producida por J. A. Bayona para Netflix.

Hay historias que el cine no termina de agotar. Y la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya es una de esas. Ahora, después del impacto internacional de "La sociedad de la nieve", Netflix volverá a internarse en ese territorio con "Más allá de la sociedad", una serie documental que promete ir más lejos que la ficción para explorar las huellas emocionales, familiares y humanas que dejó uno de los episodios de supervivencia más extraordinarios del siglo XX.

Creada por J.A. Bayona y Carlos Torres, y dirigida por este último, la producción llegará al catálogo de Netflix durante 2026 con una propuesta de tres episodios que busca trascender la reconstrucción histórica para convertirse en un espacio de reflexión sobre el legado de aquella tragedia ocurrida el 13 de octubre de 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a un equipo de rugby y sus acompañantes rumbo a Chile, se estrelló en plena cordillera de los Andes.

Una historia que cautiva a Netflix Durante más de cinco décadas, el accidente inspiró investigaciones periodísticas, libros fundamentales y adaptaciones cinematográficas que marcaron distintas generaciones. Desde "¡Viven!" (1993), basada en el libro de Piers Paul Read, hasta "La sociedad de la nieve" (2023), inspirada en la obra de Pablo Vierci, la historia encontró nuevas formas de ser narrada.

Por primera vez, una misma producción reunirá a los sobrevivientes del accidente, a familiares de quienes perdieron la vida, a los escritores que transformaron aquellos hechos en literatura y a los cineastas que los llevaron a la pantalla. Además de Read y Vierci, participarán el director Frank Marshall, responsable de "¡Viven!", y el propio Bayona, cuya película fue una de las producciones internacionales más celebradas de Netflix.

Uno de los momentos centrales de la serie surgirá del viaje que Bayona y gran parte del elenco de "La sociedad de la nieve" realizaron al Valle de las Lágrimas (en el Valle de Las Leñas), el sitio exacto donde permanecieron los sobrevivientes durante 72 días.