Esta noche en Netflix: la serie en español que conmovió a Steven Spielberg y se puede ver completa

Con dos temporadas y una historia basada en hechos reales, esta producción se convirtió en un fenómeno internacional.

Netflix sumó a su plataforma la serie española que hizo llorar a Steven Spielberg.

Netflix incorporó una ficción española que emocionó hasta las lágrimas al gran Steven Spielberg. Con una historia que mezcla drama, amistad y esperanza, la producción captó la atención de una de las figuras más importantes de la historia del cine.

Se trata de “Pulseras rojas”, la serie creada por Albert Espinosa que fue adaptada en países como Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, México, Chile, Perú y Rusia, convirtiéndose en uno de los formatos televisivos españoles con mayor proyección internacional.

Netflix sumó a su plataforma la serie española que hizo llorar a Steven Spielberg. gentileza Según contó Espinosa, el director estadounidense quedó fascinado con la historia: "Cuando Spielberg la vio, rio y lloró; le gustó muchísimo". La serie está compuesta por dos temporadas y un total de 28 episodios, que ya se encuentran disponibles en Netflix.

"Pulseras rojas", la serie que llegó a Netflix La historia transcurre en la planta de pediatría de un hospital y sigue a un grupo de chicos de entre 8 y 17 años que reciben tratamiento por distintas enfermedades. A pesar de atravesar momentos difíciles, los protagonistas construyen una amistad inquebrantable que les permite afrontar el dolor, el miedo y la incertidumbre con humor y optimismo.

La ficción está inspirada en las vivencias de su creador, Albert Espinosa, quien pasó gran parte de su adolescencia internado mientras luchaba contra un cáncer. Esa experiencia personal le dio un tono profundamente humano a una serie que evita caer en el dramatismo fácil y apuesta por celebrar la vida incluso en los momentos más difíciles.