24 de julio de 2026 - 12:09

La nueva película basada en el caso Barreda que llega a Prime Video con Carla Peterson y Luis Machín

La película reconstruirá el cuádruple femicidio ocurrido en La Plata en 1992. Mostraron las primeras imágenes y confirmaron fecha de estreno.

Luis Machín como Ricardo Barreda en Barreda, la nueva película de Prime Video.

Luis Machín como Ricardo Barreda en "Barreda", la nueva película de Prime Video.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Barreda" estará disponible en más de 240 países y territorios. Dirigida por Daniela Goggi, la película busca alejarse del relato centrado en el femicida para poner el foco en las historias de las cuatro mujeres asesinadas en la ciudad de La Plata en 1992.

De qué trata “Barreda”

La película revive el crimen ocurrido el 15 de noviembre de 1992, cuando el odontólogo Ricardo Barreda asesinó a su esposa Gladys McDonald, a su suegra Elena Arreche y a sus dos hijas, Cecilia y Adriana, dentro de la vivienda familiar.

Carla Peterson interpreta a Gladys McDonald, la esposa de Barreda. Mercedes Morán se pone en la piel de Elena Arreche

Carla Peterson interpreta a Gladys McDonald, la esposa de Barreda. Mercedes Morán se pone en la piel de Elena Arreche

A diferencia de otros documentales, libros y programas sobre el caso, esta producción propone una mirada centrada en las víctimas y en el contexto de violencia de género que rodeó uno de los femicidios más recordados de la historia argentina.

Maite Lanata y Margarita Páez son Cecilia y Adriana, las hijas del cuádruple femicida

Maite Lanata y Margarita Páez son Cecilia y Adriana, las hijas del cuádruple femicida

El elenco de "Barreda"

La película reúne a varias figuras reconocidas del cine y la televisión argentina:

  • Luis Machín como Ricardo Barreda.
  • Carla Peterson como Gladys McDonald.
  • Mercedes Morán como Elena Arreche.
  • Maite Lanata como Cecilia Barreda.
  • Margarita Páez como Adriana Barreda.

El reparto también incluye a Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka, quienes completan los principales personajes de la historia.

Una nueva mirada sobre el caso Barreda

La dirección está a cargo de Daniela Goggi, realizadora de "El rapto", quien planteó una reconstrucción diferente del caso. En lugar de profundizar en la figura del asesino, la película busca recuperar la voz de las víctimas y mostrar cómo vivían antes del crimen que conmocionó al país.

A 20 años del cuádruple crimen, le expropiarán la casa al odontólogo Barreda
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La propuesta también revisa el tratamiento mediático que recibió el caso durante décadas y el fenómeno social que convirtió a "Barreda" en una figura de la cultura popular, pese a haber sido condenado por un cuádruple femicidio.

Cuando se estrena “Barreda” en Prime Video

“Barreda” se estrenará el 28 de agosto en Prime Video.

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