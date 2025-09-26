26 de septiembre de 2025 - 22:05

Gustavo Cordera volvió a generar polémica por defender al femicida Ricardo Barreda

El exlíder de Bersuit expresó su defensa hacia el odontólogo que asesinó a su esposa, sus hijas y su suegra.

Gustavo Cordera volvió a generar polémica por defender al femicida Ricardo Barreda

Gustavo Cordera volvió a generar polémica por defender al femicida Ricardo Barreda

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El lanzamiento del documental Barreda: el odontólogo femicida reavivó la controversia en torno a Gustavo Cordera. El exvocalista de Bersuit Vergarabat participa con su testimonio en la producción y realizó afirmaciones que generaron un fuerte rechazo, al referirse en términos comprensivos hacia Ricardo Barreda, responsable del femicidio de su esposa, sus dos hijas y su suegra en 1992.

Leé además

gustavo cordera en mendoza: canciones, cancelacion y un legado controversial

Gustavo Cordera en Mendoza: canciones, cancelación y un legado controversial

Por Ariel Búmbalo
Las críticas de Malena Pichot a Pedro Rosemblat por entrevistar a Gustavo Cordera en su canal de streaming.

Malena Pichot liquidó a Pedro Rosemblat por entrevistar a Gustavo Cordera

Por Redacción Espectáculos

La pieza audiovisual incluye además los aportes de jueces, periodistas con perspectiva de género, profesionales del ámbito de la salud y personas cercanas a las víctimas. En ese marco, Cordera expresó argumentos que fueron interpretados como una justificación de los crímenes.

Embed

Al referirse a una línea de la canción “La argentinidad al palo”, que menciona: “Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor”, el músico explicó: “Me puse en su lugar como diciéndole a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta yo puedo cometer un crimen”.

Además, fue más allá al afirmar: “Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia”.

La difusión del documental coincidió con un hecho que sacudió a la sociedad: el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, ocurrido tan solo un día antes del estreno, lo que amplificó la repercusión y el repudio hacia los dichos del músico.

No es la primera vez que Cordera genera fuertes reacciones por sus declaraciones. Su reciente participación en una entrevista con Pedro Rosemblat, en el canal de streaming Gelatina, ya había provocado críticas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gustavo Cordera habló sobre la situación por la que fue cancelado hace casi 10 años.

Gustavo Cordera rompió el silencio en la entrevista con Pedro Rosemblat: "Me sentí muy solo"

Por Agustín Zamora
Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa.

Rompió el silencio: Milett Figueroa dio detalles de su separación con Marcelo Tinelli

Por Redacción Espectáculos
que dijo el papa de tini stoessel sobre el acuerdo prematrimonial con rodrigo de paul

Qué dijo el papá de Tini Stoessel sobre el "acuerdo prematrimonial" con Rodrigo de Paul

Por Redacción Espectáculos
Tini Stoessel presenta su festival Futttura.

Dónde ver gratis y en vivo el show de Tini con su festival "Futttura"

Por Redacción Espectáculos