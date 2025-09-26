26 de septiembre de 2025 - 13:10

Dónde ver gratis y en vivo el show de Tini con su festival "Futttura"

Luego de anunciar la octava fecha del festival que recorrerá todas sus eras, la cantante anunció su transmisión en vivo vía streaming para todo el país.

Tini Stoessel presenta su festival Futttura.

Tini Stoessel presenta su festival "Futttura".

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tini Stoessel sorprendió a sus fans con una gran noticia: “Futttura”, el mega festival que prepara en Tecnópolis, Buenos Aires, con todas sus eras, tendrá una nueva función. Además, podrá disfrutarse gratis en vivo a través de un canal de streaming.

Leé además

link de entradas para futttura: cuando es la nueva fecha de tini stoessel y como comprar

Link de entradas para Futttura: cuándo es la nueva fecha de Tini Stoessel y cómo comprar

Por Redacción Espectáculos
Lali Espósito explicó porque no ha colaborado con Tini.

Fin del misterio: Lali Espósito explicó con detalles por qué aún no grabó con Tini Stoessel

Por Agustín Zamora

La cantante hizo el anuncio en una presentación exclusiva en el centro de exposiciones Costa Salguero, donde adelantó detalles de lo que promete ser uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera.

Con entradas agotadas en cuestión de minutos para las primeras siete funciones, y una octava edición. El festival contará con tres escenarios, pantallas traídas del exterior y más de tres horas de duración. Además habrá actividades especiales y la participación de artistas invitados sorpresa.

“Nos vemos el 15 de noviembre en Futttura, mis amores. No se dan una idea de lo que estamos armando, ¡Dios mío!”, escribió la cantante en Instagram tras confirmar la nueva fecha.

En referencia a la vestimenta, la artista contó que los colores futuristas son sus elegidos, el metalizado y el negro, pero dejó a libertad de sus fanáticos que interpreten le era que más les guste o represente de su carrera.

Cómo ver a Tini en vivo y gratis

Aunque “Futttura” se realizará únicamente en Buenos Aires, los fans de todo el país y del mundo podrán seguirlo en vivo de manera gratuita. Tini confirmó que el show será transmitido en el canal oficial de “Somos La Casa” en YouTube, en alianza con Disney+.

Embed - Nos podemos ver en FUTTTURA @somosrumiss @TINI #FUTTTURA #tini #tinistoessel #show
@somoslacasa

Nos podemos ver en FUTTTURA @somosrumiss @TINI #FUTTTURA #tini #tinistoessel #show

sonido original - LA CASA

La conducción estará a cargo del equipo de Rumis: Lizardo Ponce, Sebastián “La Tía Sebi” Manzoni, Selena Mosca, Manuel Dons, Lola Latorre y Julieta Poggio.

¿En Olga también?

Luli Gonzalez y Tini Stoessel en el estreno de "Quebranto".
Luli Gonzalez y Tini Stoessel en el estreno de

Luli Gonzalez y Tini Stoessel en el estreno de "Quebranto".

Además, la transmisión contará con la participación especial de Luli González, creadora de contenido e influencer, quien a pesar de formar parte de Olga decidió sumarse en una invitación especial. En varias oportunidades la joven se autoproclamó la fan N° de la artista e incluso la entrevistó en exclusivo cuando estrenó “Quebranto” la miniserie de Disney.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tini Stoessel y María Becerra estrenaron videoclip.

La nueva canción de Tini y María Becerra: vuelven juntas a cuatro años de "Miénteme"

Por Redacción Espectáculos
Del creador de Peaky Blinders llega un nuevo drama a Netflix.

Aterrizó en Netflix un nuevo drama histórico de 8 episodios: es del creador de "Peaky Blinders"

Por Redacción Espectáculos
fue una situacion horrible: cami homs conto como la marco la perdida de un embarazo

"Fue una situación horrible": Cami Homs contó cómo la marcó la pérdida de un embarazo

Por Redacción Espectáculos
paris jazz club vuelve a mendoza con dos shows que combinan musica en vivo, humor y teatro

Paris Jazz Club vuelve a Mendoza con dos shows que combinan música en vivo, humor y teatro

Por Sara Lombino