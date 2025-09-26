Dónde ver gratis y en vivo el show de Tini con su festival "Futttura"

Tini Stoessel sorprendió a sus fans con una gran noticia: “Futttura” , el mega festival que prepara en Tecnópolis, Buenos Aires, con todas sus eras, tendrá una nueva función. Además, podrá disfrutarse gratis en vivo a través de un canal de streaming.

La cantante hizo el anuncio en una presentación exclusiva en el centro de exposiciones Costa Salguero, donde adelantó detalles de lo que promete ser uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera.

Con entradas agotadas en cuestión de minutos para las primeras siete funciones, y una octava edición. El festival contará con tres escenarios, pantallas traídas del exterior y más de tres horas de duración. Además habrá actividades especiales y la participación de artistas invitados sorpresa.

“Nos vemos el 15 de noviembre en Futttura, mis amores. No se dan una idea de lo que estamos armando, ¡Dios mío!”, escribió la cantante en Instagram tras confirmar la nueva fecha.

Los precios para el festival "Futttura" de Tini van de $80 mil a $250 mil la entrada más cara. A eso se le suma el cargo por servicio.

En referencia a la vestimenta, la artista contó que los colores futuristas son sus elegidos, el metalizado y el negro, pero dejó a libertad de sus fanáticos que interpreten le era que más les guste o represente de su carrera.

Cómo ver a Tini en vivo y gratis

Aunque “Futttura” se realizará únicamente en Buenos Aires, los fans de todo el país y del mundo podrán seguirlo en vivo de manera gratuita. Tini confirmó que el show será transmitido en el canal oficial de “Somos La Casa” en YouTube, en alianza con Disney+.

La conducción estará a cargo del equipo de Rumis: Lizardo Ponce, Sebastián “La Tía Sebi” Manzoni, Selena Mosca, Manuel Dons, Lola Latorre y Julieta Poggio.

¿En Olga también?

Luli Gonzalez y Tini Stoessel en el estreno de "Quebranto". Luli Gonzalez y Tini Stoessel en el estreno de "Quebranto". gentileza

Además, la transmisión contará con la participación especial de Luli González, creadora de contenido e influencer, quien a pesar de formar parte de Olga decidió sumarse en una invitación especial. En varias oportunidades la joven se autoproclamó la fan N° de la artista e incluso la entrevistó en exclusivo cuando estrenó “Quebranto” la miniserie de Disney.