25 de septiembre de 2025 - 11:26

Link de entradas para Futttura: cuándo es la nueva fecha de Tini Stoessel y cómo comprar

La cantante lanzó la venta de entradas para la que será la octava fecha de su megashow que tendrá lugar entre octubre y noviembre.

Tini Stoessel
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tini Stoessel confirmó una nueva fecha para Futttura, el show más ambicioso de su carrera, tras agotar las primeras siete funciones que ofreció para octubre y noviembre. La artista compartió la noticia en sus redes sociales y sus seguidores celebraron con entusiasmo la posibilidad de verla una vez más en vivo.

“¡Qué alegría contarles que se agrega una nueva fecha! Nos vemos el 15 de noviembre en Futttura, mis amores. No se dan una idea de lo que estamos armando, ¡Dios mío!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Junto al mensaje publicó un video en el que mostró parte de los ensayos, habló frente a cámara sobre sus expectativas para este proyecto y se la vio compartir un emotivo abrazo con su papá, Alejandro Stoessel, a quien definió como su mayor referente.

Tini Stoessel suma una octava fecha para su show Futttura

El anuncio se volvió viral en pocos minutos, con miles de fanáticos que comentaron y compartieron la publicación. Muchos destacaron la conexión de Tini con su público y remarcaron la magnitud de un espectáculo que promete marcar un antes y un después en su carrera artística.

La nueva función se realizará el viernes 15 de noviembre, en el marco de un calendario que ya contaba con siete fechas agotadas. Las entradas están disponibles desde este jueves 25 de septiembre a las 10.00 de la mañana a través de la plataforma Fullticket.

Futttura

El éxito de la preventa anterior anticipa que esta nueva tanda de localidades también podría agotarse en pocas horas. Por eso, los seguidores de Tini ya se preparan para asegurarse un lugar en lo que será una de las citas musicales más esperadas del año.

entradas Tini
