El mensaje de Tini Stoessel sobre la concientización de la salud mental: "No debe ser un tabú hablar de esto"

La reconocida cantante y actriz Tini Stoessel sorprendió al público en 2024 al revelar las luchas personales que atravesó durante mucho tiempo relacionadas a la salud mental y que se animó a contar y expresar en su álbum "Un mechón de pelo"
La cantante se animó a hablar sobre la salud mental en medio de un concierto y emocionó a todo su público en Uruguay.
La reconocida cantante y actriz Tini Stoessel sorprendió al público en 2024 al revelar las luchas personales que atravesó durante mucho tiempo relacionadas a la salud mental y que se animó a contar y expresar en su álbum "Un mechón de pelo"
El pasado 22 de febrero, la cantante se presentó en Montevideo, Uruguay con un show multitudinario y lleno de emoción. En un momento de la noche, la artista se paró frente al escenario y dio un sentido mensaje sobre la concientización de la salud mental.
En su concierto en el Estadio Centenario, Tini Stoessel se tomó unos momentos para hablar sobre la importancia de la salud mental y se solidarizó con las personas que están atravesando momentos difíciles en este aspecto. "Es no poder pararse, no tener ganas de comer, de salir a la calle... Llegar a situaciones o pensamientos extremos donde después es difícil salir de ahí", expresó la artista
Una vez más, la joven se abrió con su público y se animó a hablar de los momentos difíciles que atravesó en su vida relacionados con la salud mental e hizo un llamado a la concientización. "Que no sea un tabú hablar de salud mental, de los problemas que cada uno puede tener y está atravesando", comentó.
Además, agradeció a sus fans por haberla acompañado en un proceso tan difícil para ella y se sinceró sobre lo especial que es para ella el álbum "Un mechón de pelo", un proyecto donde expresó sus sentimientos más profundos y abrió su corazón como nunca.
En su discurso, Stoessel alentó al público a hablar sobre salud mental y a perder el miedo de no sentirse escuchados: "Siempre hay alguien que los va a escuchar. Hay que atravesar ese momento oscuro, porque después la mejor versión siempre está por venir", concluyó