28 de febrero de 2026 - 14:30

El mensaje de Tini Stoessel sobre la concientización de la salud mental: "No debe ser un tabú hablar de esto"

La cantante se animó a hablar sobre la salud mental en medio de un concierto y emocionó a todo su público en Uruguay.

Tini Stoessel lanzó un mensaje sobre la concientización de la salud mental

Tini Stoessel lanzó un mensaje sobre la concientización de la salud mental

Foto:

Instagram @tinistoessel
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La reconocida cantante y actriz Tini Stoessel sorprendió al público en 2024 al revelar las luchas personales que atravesó durante mucho tiempo relacionadas a la salud mental y que se animó a contar y expresar en su álbum "Un mechón de pelo"

Leé además

Tini Stoessel posee una mansión con toda su impronta en Buenos Aires.

Así es la mansión de Tini Stoessel en Buenos Aires: minimalista, mucho verde y cerca de sus seres queridos

Por Agustín Zamora
Germán Daffunchio mantuvo una extensa charla con Los Andes.

Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha: "Lo que siempre perdura es el amor por lo que uno hace"

Por Carina Bruzzone

El pasado 22 de febrero, la cantante se presentó en Montevideo, Uruguay con un show multitudinario y lleno de emoción. En un momento de la noche, la artista se paró frente al escenario y dio un sentido mensaje sobre la concientización de la salud mental.

Tini Stoessel- Un mechon de pelo
Tini Stoessel dio un mensaje sobre la concientización de la salud mental, tema que trató en su álbum

Tini Stoessel dio un mensaje sobre la concientización de la salud mental, tema que trató en su álbum "Un mechón de pelo"

"No debe ser tabú hablar de salud mental", las palabras de Tini en Uruguay

En su concierto en el Estadio Centenario, Tini Stoessel se tomó unos momentos para hablar sobre la importancia de la salud mental y se solidarizó con las personas que están atravesando momentos difíciles en este aspecto. "Es no poder pararse, no tener ganas de comer, de salir a la calle... Llegar a situaciones o pensamientos extremos donde después es difícil salir de ahí", expresó la artista

Una vez más, la joven se abrió con su público y se animó a hablar de los momentos difíciles que atravesó en su vida relacionados con la salud mental e hizo un llamado a la concientización. "Que no sea un tabú hablar de salud mental, de los problemas que cada uno puede tener y está atravesando", comentó.

Además, agradeció a sus fans por haberla acompañado en un proceso tan difícil para ella y se sinceró sobre lo especial que es para ella el álbum "Un mechón de pelo", un proyecto donde expresó sus sentimientos más profundos y abrió su corazón como nunca.

En su discurso, Stoessel alentó al público a hablar sobre salud mental y a perder el miedo de no sentirse escuchados: "Siempre hay alguien que los va a escuchar. Hay que atravesar ese momento oscuro, porque después la mejor versión siempre está por venir", concluyó

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

﻿Paulo Londra deslumbró en Viña del Mar y se alzó con dos galardones

Paulo Londra deslumbró en Viña del Mar y se alzó con dos galardones

Por Redacción Espectáculos
Andrea del Boca y Yanina Zilli tienen una enemistad por viejos romances.

La interna amorosa que explica la enemistad entre Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano

Por Agustín Zamora
Morat anunció una quinta fecha en el Movistar Arena.

Morat suma una nueva fecha a sus presentaciones en Argentina: los detalles y la venta de entradas

Por Agustín Zamora
Según estudios científicos, esta película de terror es la más impactante en los últimos tiempos.

La película más aterradora de todos los tiempos, según la ciencia

Por Redacción Espectáculos