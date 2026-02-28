Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha: "Lo que siempre perdura es el amor por lo que uno hace"

Desde hace 25 años, el calendario de Vendimia celebra el inicio de su temporada en la puerta aérea del ingreso a la provincia, con un vino en una mano y música en la otra, y este año, la Fiesta de la Cosecha no será la excepción.

El miércoles 4 de marzo , los viñedos que bordean el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli se transformarán otra vez en un escenario que mezcla tradición y espectáculo. La banda que escribió buena parte de la historia del rock nacional, Las Pelotas, será el plato fuerte de una noche que propone reinterpretar su música junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza , bajo la dirección del maestro Gustavo “Popi” Spatocco.

Tras la muerte de Luca Prodan y la disolución de Sumo, Germán Daffunchio asumió el riesgo de cargar la pesada mochila de haber formado parte de aquel ícono del rock nacional, e iniciar una nueva historia. Formada en 1988, Las Pelotas forjó una identidad propia desde el punto de partida que les tocaba: la figura de Luca que podría agigantarse o desaparecer en los vaivenes de la memoria colectiva, las inevitables comparaciones, la búsqueda de un estilo propio que no renegara del pasado pero que tampoco se le superpusiera y el peso de la orfandad repentina desde aquel fatídico 22 de diciembre.

Encontrar ese equilibrio entre las aguas turbulentas del rock de finales de los 80 fue un trabajo sutil pero inquebrantable. A lo largo de su trayectoria, supieron conjugar sensibilidad y potencia, y su música se volvió banda sonora de distintas generaciones.

Su repertorio nunca fue un repaso de hits radiales. Álbumes como Amor Seco, con temas como Hola qué tal, Esperando el milagro, o Será, se convirtieron en himnos que acompañaron a miles de personas. La banda también se consolidó en escenarios de gran magnitud, como cuando abrieron para The Rolling Stones en Buenos Aires , marcando un paso hacia la consagración masiva.

En 2024, Las Pelotas cumplió 36 años y lo celebró con una gira nacional llamada “6x6", con presentaciones en distintas ciudades del país y un repertorio centrado en sus canciones más reconocidas junto a material más reciente. El tour incluyó shows en teatros y estadios, con producción propia y una puesta enfocada en el recorrido cronológico de la banda.

En una entrevista con Germán Daffunchio, el líder de la banda habló del presente, de los momentos difíciles y de cómo sostienen el rock a fuerza de amor por lo que hacen.

-¿Cómo fue la preparación previa para tocar con la Orquesta?

-Viajamos hoy domingo para fusionarnos con la orquesta. Estuvieron trabajando muchísimo. Yo me estaba encargando de otra faceta de la banda y no estuve muy al tanto. Sebastián, Gabriela y Tomás estuvieron en contacto permanente y se ha hecho un trabajo muy grueso.

-Están trabajando material nuevo, tienen planeado un nuevo disco y ya hay un tema subido en YouTube que es “Los dos”. ¿Cómo lo están viviendo?

-Sí, es hermoso y el video que tiene “Los dos” me ha pasado que gente que lo vio realmente se emocionó mucho. El material ya lo tenemos listo, está buenísimo. Estamos extremadamente felices de lo que quedó y trabajando mucho para lo que va a ser la presentación. Hoy en día es complicado, la gente se ha acostumbrado a escuchar de las bandas un solo tema. Es como que se quedó el formato de un single y nosotros hemos hecho un disco para escucharlo de punta a punta.

Embed

-Muchos músicos del rock están planteando que la percepción de la música es muy fragmentada. ¿Cómo lo ves?

-Sí, quizás nosotros tenemos un concepto anticuado de lo que es ahora la realidad, es como el arte efímero. Vos sacás un tema por las plataformas y por día salen ciento cincuenta mil temas nuevos. Es un algoritmo que está flotando en una nube. Es complicado. A mí no me resulta nada agradable. Apostamos a la obra, a la totalidad del material. Antes existía el disco físico, que la gente podía ver, el arte de tapa, todo lo que tuviera internamente. Todo eso se ha perdido, pero no en nosotros la concepción de hacer un material que sea una totalidad y no solamente un tema lindo.

-¿Te sentís pesimista respecto a como es la difusión en la actualidad?

-Una cosa es lo que uno quiere creer y otra es lo que va a pasar, la realidad. Soy un poco pesimista con la masificación que hay en este momento con las redes sociales. Me impresiona un poco el mundo que se aproxima. Realmente estamos muy orgullosos y muy contentos porque nos encanta de la primera a la última canción. Después de tantos años, que siga fluyendo música.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiesta De La Cosecha 2026 (@fiestadelacosecha)

-Este nuevo disco suena más íntimo, menos ligado a la tensión social del rock más duro. ¿Es así?

-Yo creo que el ser humano a través de la vida va evolucionando o las prioridades van cambiando. En nuestros principios está nuestra veta netamente social y humana también, que no quiere decir que haya desaparecido. Este disco tiene de todo. Uno va buscando no repetir fórmulas y la sensación de la vida se va mutando a través del tiempo. Hoy en día es más prioridad el viaje individual, la búsqueda de sentirme mejor que estar esperando que afuera se modifique algo. Lo de afuera ya sabemos, es una pelota que no creo que se pueda parar, pero mientras uno vive haciéndose mala sangre por esta realidad, pasa tu vida. Entonces, estar más enfocado al presente, a la vida de uno. No sé, no encuentro palabras. Como artistas, nosotros en toda nuestra vida hemos dicho lo que sentimos, lo que veíamos. Es parte de nuestra historia y a mí me hace muy feliz eso. Hay temas que los escuchás y siguen siendo actuales a nivel social, la realidad de lo que nos toca vivir. Más allá de eso, el mensaje esperanzador es encontrar la felicidad, sentirse mejor y pasar esta vida lo mejor posible.

-¿Hubo algún momento en estos 36 años en donde hayan pasado por una situación de fragilidad de la banda?

Muchísimos. La vida tiene un lado hermoso y otro castigador. Nosotros hemos tenido que enfrentar muchísimas situaciones muy tristes: la muerte de Alejandro, la muerte de Tago Kupinski, la frustración que te genera como artista cuando uno tiene el sueño de crear una mini revolución y pasa desapercibido porque la sensación es que la gente está buscando distracción y no quiere que le estén diciendo lo que quizás también ve. Momentos hubo muchos. La gente no sabe lo que fueron los 80 y 90. Era muy difícil tocar en vivo, vivir con la represión policial constante y con la misma división social que había en Argentina. Existían las tribus y no salían del grupo que seguían, y los demás eran enemigos. Hubo muchas veces que uno sentía que no valía la pena. Pero lo que siempre perdura adentro es el amor por lo que hace. Más allá de todas las frustraciones y de todas las veces que querés colgar los guantes, es tanta la pasión que tenemos por lo que hacemos y el compromiso con la gente que eso te alimenta para seguir. Actualmente somos muy felices tocando, disfrutamos muchísimo lo sembrado a través de tantos años, la relación con todas las provincias. Hay algo muy emocionante en eso y da mucha pila, hace sentir que vale la pena todo.

LAS PELOTAS - Quilmes Rock Día 1 LAS PELOTAS - Quilmes Rock Día 1 Foto IGNACIO ARNEDO-Focco Produ

-¿Cómo te gustaría que se recuerde a la banda dentro de 20 años?

-No lo pienso. Me parece mucho más importante mi propia vida y mi presente. Tengo la satisfacción de sentir que nunca fui cómplice de un sistema con el que no estoy de acuerdo en millones de cosas. De eso me siento muy orgulloso y con eso me alcanza. Después lo que la gente recuerde o que nuestra música pueda seguir existiendo a través del tiempo no depende de mi deseo. No hago las cosas por eso. Cuando partimos de acá, partimos, y no se ve. Me siento en paz conmigo mismo, muy en paz, muy orgulloso de nuestro presente y nuestro pasado.

-¿Hay alguna canción que ya no te represente pero que seguís tocando porque el público la pide?

-Afortunadamente no nos pasa. Es lo bueno cuando hacés música que te gusta. Los shows en vivo son la comunión con la gente, pasar ese momento compartiendo la felicidad de estar haciéndolo o viviéndolo. Estamos felices. Lo más frustrante es tener tanta música compuesta, tantos temas que te gustan, porque tendrías que hacer shows que duren dos días.

-¿Hay algo que todavía te dé miedo sobre el escenario?

-No, miedo no es una palabra que entre en mi vocabulario, menos para tocar en vivo. Es todo felicidad. Te podés poner más o menos ansioso, pero es como entrar a una misa. Hay algo ahí, el momento de salir y disfrutar. Miedo, no.

Las Pelotas 2

-Si volvieras al inicio, ¿harías algo distinto? ¿Cómo te llevás con los nuevos géneros?

-Nunca pienso si volviera, si haría o no haría. Estoy muy contento con la vida que tuve y las cosas que viví. Siento un orgullo muy profundo. Me sigo sintiendo un Sumo. Ahí hicimo algo muy bueno, más allá del triste final de Luca. Siempre sigue en mi corazón. No podría haber sido otra cosa que lo que soy. Trato de ser consecuente con lo que pienso y siento. Me hubiese gustado que Luca no se muriera o que no se muriera Alejandro, pero más allá de eso estoy muy feliz. No cambiaría nada. Quizás trataría de preocuparme menos y disfrutarlo más. Con respecto a los nuevos géneros, cada generación va a buscar su propio idioma. Es búsqueda ¿Cuánto dura? ¿Qué profundidad tiene? Lo dirá la gente. El artista no es un tema o una moda, el arte es la vida. La vida sube y baja. Hay momentos en mesetas altas y otros en mesetas bajas, por cosas que te pasan a vos, internamente en las bandas o en el mundo. Yo les deseo lo mejor. Más allá del éxito hay que saber sobrevivir al éxito. En nuestras generaciones existía el término “transar con el sistema". Cuando hicimos ciertas cosas, una parte del público empezó a decir que nos habíamos vendido. Hoy hay músicos que hacen propaganda de hamburguesas. A mí me impresiona. Creo que en este mundo el valor más importante que se le está dando a la existencia es el dinero. Y la vida no es solamente el dinero.

-Un recuerdo de Luca y un recuerdo de Sokol para cerrar.

-Con Alejandro nos conocíamos desde los 14 años. Vivimos Sumo y después volvió con Las Pelotas. Cuando éramos chicos íbamos al cine y soñábamos sacar dos ametralladoras y empezar a matar a todo el mundo. Ya estábamos mal de la cabeza. Con Alejandro y con Luca tuve la suerte de compartir la vida. La vida se transforma siempre en un gran recuerdo. Pero me gusta vivir el presente porque si estás pensando en el pasado no estás viviendo el presente. Tengo los mejores recuerdos. No hay uno solo. Está todo dentro de mi corazón y es un alimento cuando viene un poco de tristeza.

Fiesta de la cosecha: Más música, muchos foodtrucks y grandes bodegas

La Fiesta de la Cosecha celebrará su 25ª edición el miércoles 4 de marzo en el viñedo del Aeropuerto Internacional de Mendoza, con apertura del predio a las 18 y concierto central a las 21.30. Desde las 19 funcionará el Patio Malbec, con música en vivo, foodtrucks, stands de bodegas y propuestas gastronómicas. Allí actuarán la Orquesta Estable de la Municipalidad de Las Heras, dirigida por Alicia Pouzzo, con repertorio cuyano; el cantor de tangos Jero Flores; y la Orquesta de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza – Formación Jazz, bajo la dirección de Mario Galván.

fiesta de la cosecha 2026

Las entradas para el Sector B tienen un valor de $8.000 y se adquieren a través de Entrada Web. El ingreso será con control de QR y habrá portones diferenciados, incluyendo acceso específico para personas con discapacidad. El estacionamiento tendrá un costo de $3.000 por vehículo. No se permite ingresar con bebidas alcohólicas ni botellas de vidrio, aunque sí se pueden llevar reposeras para disfrutar el evento en formato picnic. Habrá micros gratuitos del Grupo 06 desde Las Heras y descuentos del 30% en Cabify con el código FCOSECHA26. Además, se recibirán alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos y el concierto podrá seguirse en vivo por YouTube y la TV Pública.