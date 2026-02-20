Fiesta de la Cosecha: cuáles son los artistas mendocinos que pondrán el toque cuyano al encuentro

La 25ª edición de la Fiesta de la Cosecha se celebrará el miércoles 4 de marzo en el viñedo del Aeropuerto Internacional de Mendoza y promete un espectáculo de fuerte impronta popular. El concierto comenzará puntualmente a las 21.30. Tras agotarse la preventa, las entradas del Sector B continúan a la venta a $8.000 a través de Entrada Web, mientras que las del Sector A ya no se encuentran disponibles . El predio abrirá sus puertas a las 18, con stands de bodegas y propuestas gastronómicas; desde las 19, el Patio Malbec ofrecerá música en vivo.

La dirección musical volverá a estar a cargo del maestro Gustavo Spatocco , quien conducirá a la Orquesta Filarmónica en un recorrido de arreglos originales y climas emotivos especialmente concebidos para la ocasión.

Por otra parte, por supuesto, la presencia de Las Pelotas genera una gran expectativa. El grupo, que recientemente celebró 36 años de trayectoria, llegará a la Cosecha para presentar por primera vez un espectáculo sinfónico junto a la Filarmónica de Mendoza .

Celeste Fredes: Cantora e intérprete de música cuyana, su estilo recoge la esencia profunda de la tonada, la cueca y el folclore del Oeste argentino. Ha participado en numerosos escenarios, encuentros y celebraciones populares, como la Previa de Fiesta Nacional de la Vendimia (2024), el Festival de la Tonada de Tunuyán, la Fiesta de la Tonada en San Juan, Rivadavia le Canta al País. También ha sido parte de la Fiesta de la Cosecha en 2022. En 2025 ganó el Pre Cosquín, rubro Solista Vocal, sede Godoy Cruz.

Cristina Pérez: Cantautora, charanguista y artista plástica. Actuó en festivales como Americanto, Festival de Música Andina a los Pies del Aconcagua (Mendoza), Latinoamericanto (Colombia), Festival Internacional de Músicas de Altura en Perú, Kirsch Fest y Mittsommernachtsfest (Alemania) y el Festivalino de Francia. Sus discos son Fuegoiagua, Piedra Soy. Integra el movimiento nacional MUJERTROVA de cantautoras de la Argentina. Reconocida como Artista Federal por Diputados de la Nación.

Lisandro Bertín: Es músico solista de folklore. Aborda obras clásicas del cancionero y composiciones de autoría propia. Nacido en San Luis y afincado en Mendoza desde 1997. Comenzó su carrera en el 2007 creando Cosas de la Cuyanía. Editó 3 discos “Soy Primero su amigo", "Compadre del viento" y “Argentina Tiene Héroes”. Ha editado junto a Jorge Sosa y Nico Diez la obra "Cantata Los Hombres de San Martín". Participa en importantes eventos de la región de Cuyo y del país.

Nahuel Jofré: Músico y cantante, autor y compositor, docente e investigador, con más de veinte años de actividad artística. Sus canciones tienen raíz folclórica y componen el nuevo cancionero popular. Ha grabado tres discos como solista: “Canciones en Cuyo Vuelo”, “Provinciano”, “...del cristal con que se mira”; y “Acceso Sur” a dúo con Facundo Merelo. Ha actuado en la Fiesta Nacional de la Vendimia, Fiesta de la Cosecha y ha realizado giras por Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Portugal y España.

Paula Neder: Cantante, compositora, productora musical y docente mendocina. Su obra entrelaza folklore, canción de autor, pop y rock con una identidad sonora arraigada en las músicas de raíz. Cuenta con dos discos solistas, Caleidoscopio e Illa. Ha compartido escenario y grabaciones con Susana Baca, Liliana Herrero, Marta Gómez, Lito Vitale, Yusa y Ana Prada. Abrió los conciertos de Natalia Lafourcade, Rosana e Ismael Serrano.

A la Orquesta Filarmónica de Mendoza se suma este grupo de músicos de altísima calidad interpretativa coordinado por Nico Diez.

Nicolás Diez: Es un destacado músico, docente y productor musical argentino con una trayectoria de más de dos décadas dedicada al fortalecimiento y la innovación de la música popular. Su discografía como músico, arreglador y productor artístico cuenta con decenas de producciones en las que colabora con referentes regionales, nacionales e internacionales. Su experiencia abarca también la composición para medios audiovisuales, comerciales y obras de teatro, además de su participación como pianista junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Sebastián Narváez: Guitarrista, arreglador, productor y compositor mendocino, reconocido por su trabajo en la música popular argentina, especialmente en el dúo Tardeagua junto a Melisa Budini. Con una sólida trayectoria, combina la guitarra con influencias folclóricas y ha participado en producciones grabadas en Mendoza y Entre Ríos. Ha tenido una fuerte presencia en festivales provinciales y también en discos de autores mendocinos.

Rodrigo Botacaulli: Músico sesionista, multi-instrumentista, productor musical, arreglador. Tiene discos propios: “Los nombres del sol” y “Diario de las Bestias”. Ha participado en varias ediciones de la Fiesta de la Cosecha y en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Es bajista de grupos como Eduardo Pinto Ensamble, Lamoladora, Correaconbanda, entre otros. Ha sido sesionista, en vivo y en grabaciones, con reconocidos solistas de la provincia y el país.

Nicolás Palma: Guitarrista, autor y compositor. Fue director musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia edición 2023 y participó en la delegación de Mendoza en Cosquín 2019. Miembro fundador y productor del Dúo Palma Sandoval, con 10 años de trayectoria y reconocimientos nacional e internacional.

Quique Öesch: Músico uruguayo radicado en Mendoza desde el año ´92. Participó en numerosas producciones discográficas de músicos locales, como Mario Matar, Sandra Amaya, Markama, Orozco-Barrientos. También trabajó con artistas foráneos como Francesca Ancarola, Carlos Aguirre, Gustavo Ceratti y Pravin Godkhindi. Cofundador y director de dos murgas estilo uruguayo en Mendoza: La Buena Moza y El Remolino. En la Fiesta de la Cosecha, actuó con Susana Baca, Jaime Torres, Ricardo Mollo y Ligia Piro.

Paulo Amaya: Guitarrista, compositor, productor y arreglista musical, especializado en obras de índole folklórica abocadas a la guitarra cuyana. Acompañó a músicos como Pocho Sosa, Peteco Carabajal, Juanita Vera, Patricia Cangemi, Luis Salinas. Forma parte de la Orquesta de Guitarras Tito Francia. También fue parte de equipos artísticos de vendimias departamentales en Guaymallén, Junín, Lavalle, Godoy Cruz, Bendición de los Frutos de 2023 junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza; entre otros.

Sobre el repertorio cuyano cuenta Nicolás Diez: “Va a comenzar con unas coplas compuestas por Popi Spatocco, alusivas a estos 25 años de celebración, y después haremos un homenaje a Félix Dardo Palorma. Tocaremos dos cuecas maravillosas, La Corocorteña y El vino de mi copla. No faltará el gato cuyano La parra de mis recuerdos de Anselmo Bustos y un compilado de canciones muy alusivas, representativas del folclore cuyano junto a la orquesta; que son Entre San Juan y Mendoza, Cochero de plaza, Las dos puntas, Cueca de la viña nueva y Póngale por las hileras. Para cerrar queremos poner de relieve el repertorio de Palorma con glosas, relaciones, versos, un poquito del humor y la picaresca cuyana”.