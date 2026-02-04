Sorpresa en la Fiesta de la Cosecha 2026: Las Pelotas tocará junto a Orquesta Filarmónica de Mendoza

La banda de rock Las Pelotas será protagonista junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza de la Fiesta de la Cosecha 2026, a realizarse el próximo 4 de marzo en el Aeropuerto El Plumerillo, tal como confirmó este miércoles la Subsecretaría de Cultura y había anticipado en Aconcagua Radio semanas atrás.

El espectáculo, uno de los más convocantes del calendario vendimial, se hará en el ya clásico escenario de los viñedos del aeropuerto en Las Heras , en una edición que tendrá un doble valor simbólico. La Fiesta de la Cosecha celebrará sus 25 años , mientras que la Fiesta Nacional de la Vendimia llegará a su 90° aniversario , consolidando un cruce entre música, vino e identidad mendocina.

¡Las Pelotas Sinfónico en Mendoza! Sí, celebramos 25 años de la Fiesta de la Cosecha y 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia con el espectáculo de Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza Nos vemos el 4 de marzo en los viñedos del Aeropuerto pic.twitter.com/pqfFheIwUx

La propuesta del próximo miércoles 4 de marzo promete una lectura distinta de las canciones emblemáticas de Las Pelotas , con arreglos especialmente pensados para dialogar con la potencia orquestal de la Filarmónica provincial.

Las Pelotas es una de las bandas más queridas en Mendoza: actuó en repeticiones de la Vendimia, en la Fiesta de la Cerveza y en incontables festivales.

Organizada y dirigida por el Fondo Vitivinícola Mendoza, junto a la Municipalidad de Las Heras, la Fiesta de la Cosecha cuenta con el apoyo de Aeropuertos Argentina 2000, Bodega Estancia Mendoza y el Gobierno provincial. En su más reciente edición, la Fiesta de la Cosecha 2025 contó con la actuación de Los Auténticos Decadentes.

Su espíritu apunta a democratizar la cultura vitivinícola y ofrecer un espectáculo de altísima calidad artística a un público amplio y diverso. La identidad musical del evento se apoya en la fusión entre músicas consideradas académicas y expresiones de raíz popular, un cruce que se volvió marca registrada de la celebración. De allí surge el formato sinfónico que, año tras año, convoca a artistas de distintos géneros a reinterpretar su obra junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Fiesta de la Cosecha 2025 con Auténticos Decadentes Fiesta de la Cosecha 2025 con Auténticos Decadentes. Foto Los Andes

Además del show central, la Fiesta de la Cosecha funciona como una plataforma clave de promoción del vino mendocino.

En el tradicional Patio Malbec, distintas bodegas presentan sus etiquetas al público, reforzando el vínculo entre producción, cultura y turismo. Desde hace varios años, el evento se suele transmitir en vivo por la Televisión Pública para todo el país, ampliando su alcance y proyección nacional.