Fiesta de la Cosecha: Las Pelotas suena como la banda invitada de este año

La Vendimia 2026 sigue cobrando forma: los periodistas Marcelo Bustos Herrera y Pablo Pérez Delgado compartieron, en Aconcagua Radio , la primicia de que Las Pelotas sería la banda invitada de la próxima Fiesta de la Cosecha , a realizarse el 4 de marzo.

El tradicional evento, que contará como siempre con la participación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza , se realizará como siempre en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y estará organizado por el Fondo Vitivinícola Mendoza.

Consultado por Los Andes, el organismo reveló que la participación de la banda "no está confirmada" , aunque tampoco negó que estuvieran en tratativas. " Solo aseguramos que será un concierto memorable, por los 25 años de la fiesta ", adelantaron a este medio.

Formada tras la disolución de Sumo, Las Pelotas es una de las agrupaciones más representativas del rock argentino surgido a fines de la década de 1980. Con Germán Daffunchio al frente —junto a Tomás Sussmann, Gabriela Martínez, Gustavo Jove, Sebastián Schachtel y Alejandro Gómez—, el grupo ha mantenido una trayectoria sólida que supera los 36 años de historia, marcada por una mezcla de rock, reggae y funk que los posicionó como referentes del género.

Anticipo de @Aconcagua_radio a través de @BustosHerrera @laspelotasweb Las Pelotas serán de la partida en la Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto de Mendoza. @sitioandinomza @LosAndesDiario pic.twitter.com/lyz2woINyi

Es una de las bandas más queridas en Mendoza: actuó en repeticiones de la Vendimia, en la Fiesta de la Cerveza y en incontables festivales.

Sobre la Fiesta de la Cosecha

La Fiesta de la Cosecha, por su parte, es un espectáculo singular en la agenda cultural de Mendoza que desde 2002 se celebra en el viñedo cultivado dentro del predio del Aeropuerto Internacional de la provincia. Organizada por el Fondo Vitivinícola Mendoza, la fiesta busca democratizar la cultura vitivinícola, ofreciendo un concierto de alta calidad artística en un entorno único que combina vino, gastronomía y música.

Cada año la celebración reúne a artistas populares y académicos en un programa que integra desde música sinfónica hasta propuestas folclóricas y contemporáneas.

La participación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, ya institucionalizada, propicia que los artistas invitados muestren su música con arreglos inéditos y un despliegue sonoro novedoso.

En su más reciente edición, la Fiesta de la Cosecha 2025 contó con la actuación de Los Auténticos Decadentes, quienes ofrecieron un espectáculo sinfónico bajo la dirección de Gustavo "Popi" Spatocco, y se consolidó como uno de los momentos más fuertes de la temporada vendimial. En el mismo formato, ya han pasado artistas consagrados como David Lebón, Divididos, Escalandrum y Lisandro Aristimuño, entre otros.

Todos los años, el predio se habilita varias horas antes del inicio de los conciertos, para que los asistentes puedan disfrutar con tiempo de los espacios gastronómicos, vinos locales y las distintas actividades, generando una experiencia integral alrededor de la cultura del vino y la música.