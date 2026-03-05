Victoria acompañó la Fiesta de la Cosecha y representó a Guaymallén en uno de los eventos centrales de la Vendimia

La reina departamental de Guaymallén, Victoria , participó de la Fiesta de la Cosecha , uno de los eventos más destacados del calendario vendimial de Mendoza, donde acompañó las actividades protocolares y disfrutó de una velada que combina música, cultura y vitivinicultura.

Cuenta regresiva para el aniversario de la Arístides: escenarios invertidos, line up de lujo y cortes de tránsito

La soberana guaymallina contó que atraviesa con entusiasmo la etapa final previa a la Fiesta Nacional de la Vendimia y destacó el clima de compañerismo que se ha generado entre las representantes departamentales .

En especial, señaló la cercanía que ha construido con Javiera Bravo , representante de Luján de Cuyo, con quien —según relató— ha encontrado un gran feeling durante las actividades vendimiales.

Durante el evento, Victoria también disfrutó de la tradicional cosecha en los viñedos ubicados en el predio del aeropuerto internacional de Mendoza , actividad que compartió junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente .

El jefe comunal destacó la importancia de la presencia del departamento en esta celebración.

“La Fiesta de la Cosecha es una gran vidriera cultural que nos permite mostrar nuestro producto insignia: el espumante. Somos la Capital Nacional del Espumante, no podíamos faltar. Invitamos especialmente a todos al Patio Malbec de la Fiesta de la Cosecha para que puedan ser parte de la experiencia que ofrecerá Guaymallén”, expresó Calvente.

Fiesta de la cosecha 2026 (11)

Guaymallén junto a sus productores

Además de las intervenciones artísticas que sumó Guaymallén al Patio Malbec, los productores de vinos y espumantes del departamento tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus productos a los miles de asistentes que participaron del evento.

Entre las bodegas participantes se destacó la presencia de Familia Rubino, Selada Wines, Reginato, Uva Negra y Los Toneles, que ofrecieron degustaciones y compartieron su producción con el público presente.

El intendente Marcos Calvente destacó especialmente esta participación, señalando cómo año a año crece la presencia de Guaymallén en Vendimia, impulsada por el valor agregado y la calidad de los productos que se elaboran en el departamento.

Una fiesta que ha hecho historia

La Fiesta de la Cosecha se distingue por la singularidad de su propuesta artística y conceptual, en la que un viñedo real y la cosecha de sus racimos maduros se fusionan con un espectáculo sinfónico único.

Su escenario también es singular. El evento se desarrolla sobre un viñedo de casi tres hectáreas de Malbec, la variedad tinta emblemática de Argentina, ubicado en el ingreso al Aeropuerto Internacional de Mendoza.

Quienes llegan a la provincia por esta puerta de entrada se encuentran con dos grandes paños de vid que representan una vitivinicultura moderna y sustentable, reflejo de una actividad que comprendió tempranamente el valor del turismo del vino como generador de experiencias.

Desde sus inicios en el año 2000, cuando se inauguró el viñedo del aeropuerto, la Fiesta de la Cosecha comenzó una historia que no ha dejado de crecer, hasta consolidarse hoy como uno de los eventos más convocantes que abre el calendario de celebraciones vendimiales.

Su identidad artística se expresa en la fusión entre música popular y formato sinfónico, una propuesta estética que se ha convertido en sello distintivo del espectáculo.

Sobre el escenario —que literalmente parece flotar sobre el viñedo de Malbec— la Orquesta Filarmónica de Mendoza, junto a otras formaciones como la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y la Orquesta del Teatro Colón, han interpretado repertorios especialmente seleccionados para representar la cultura argentina ante el país y el mundo.

A lo largo de su historia, el evento ha recibido a grandes figuras de la escena nacional y latinoamericana, entre ellas Susana Baca, Divididos, Ciro Martínez, Ricardo Mollo, Elena Roger, Peteco Carabajal, Raly Barrionuevo, Lisandro Aristimuño, David Lebón, Pedro Aznar, Escalandrum y Los Auténticos Decadentes.

La fiesta también ha sido un espacio para destacar el talento de artistas mendocinos, como las sopranos Fabiana Bravo y Verónica Cangemi, junto a referentes de la música cuyana como Juanita Vera, Yolanda y Carla Navarro, Dúo Nuevo Cuyo, Los Trovadores de Cuyo, Markama y Orozco Barrientos, entre muchos otros.

Esta conjunción musical y cultural ha consolidado a la Fiesta de la Cosecha como un espectáculo que combina identidad, excelencia artística y tradición vitivinícola.