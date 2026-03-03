Maipú se prepara para vivir la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo

El Parque Metropolitano Sur volverá a convertirse durante tres jornadas en escenario de uno de los eventos más convocantes del calendario cultural y turístico de Maipú y de Mendoza: el 4° Festival del Malbec y del Olivo, que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo. Durante tres tardes y noches consecutivas, vecinos, visitantes y turistas podrán vivir una experiencia pensada para disfrutar con todos los sentidos, combinando música en vivo, gastronomía, degustaciones, propuestas culturales y el encuentro en comunidad.

El festival propone algo más que recorrer stands y escuchar música: cada jornada fue diseñada como una experiencia integral, donde los sabores dialogan con distintos climas musicales, estéticas y públicos. La idea fuerza es clara: no se trata solo de consumir productos, sino de habitar un recorrido sensorial que mezcla aromas, texturas, sonidos, luces y encuentros.

El sábado será el Día de la Familia, con eje en la tradición, las raíces y la identidad territorial. El folclore, el vino y los productos olivícolas aparecen como expresiones de terruño y origen, conectando con la historia productiva del departamento.

El domingo será el Día Joven, con una impronta de energía, dinamismo y propuestas innovadoras, mostrando la versatilidad del malbec y del olivo para dialogar con nuevos públicos y lenguajes culturales.

El lunes será el Día de Fiesta, con la picada compartida, el vino tinto y las aceitunas como ritual de mesa familiar maipucina y mendocina, y una grilla musical que convoca a generaciones distintas bajo una misma pista de baile.

Un recorrido para los cinco sentidos

Entre las principales propuestas se destaca el pasillo de degustación, concebido como una experiencia inmersiva: iluminación con guirnaldas, ambientación musical en vivo, puestos de vino, productos olivícolas, aceitunas y aceto, espacios de descanso, intervenciones artísticas y hasta propuestas lúdicas que invitan a recorrer el predio de otra manera. A eso se suma la feria de artesanos, con rotación de expositores a lo largo de las tres noches, y las islas de bodegas y olivícolas, donde se podrá degustar, comprar y conversar directamente con productores.

La experiencia se completa con las cooking class nocturnas, a cargo de cocineros especializados, que pondrán en valor el maridaje entre malbec, oliva y aceto en un formato de cocina en vivo, combinando gastronomía, aprendizaje y espectáculo.

Identidad productiva y comunidad

Bodegas, productores y emprendimientos vinculados al mundo del vino y del olivo participarán del festival, generando un espacio de contacto directo entre quienes producen y quienes consumen. Degustar, aprender, recibir recomendaciones y comprar a precios promocionales no es solo parte de la experiencia del visitante: es también una forma concreta de fortalecer la economía local, visibilizar el trabajo de pequeños y medianos productores y consolidar la identidad productiva de Maipú.

El festival se enmarca en una política sostenida que integra cultura, producción, turismo y encuentro social, entendiendo al evento como una herramienta de desarrollo territorial y no como un hecho aislado. En esa lógica, el Estado local actúa como facilitador de encuentros y oportunidades, potenciando el protagonismo de productores, artistas y emprendedores.

Mucho más que un evento

El Festival del Malbec y del Olivo se consolida así como una de las expresiones más claras de la identidad maipucina: una comunidad que celebra lo que produce, que se reconoce en su historia y que proyecta su futuro desde el trabajo compartido. Cada edición suma capas de experiencia, públicos y sentidos, reforzando una idea simple pero potente: en Maipú, el crecimiento se construye en comunidad.

En los próximos días seguiremos informando y comunicando detalles de la grilla de los shows en vivo, con la presencia de artistas de primera calidad, y brindaremos detalles sobre la organización general de este festival.