Guaymallén abre las inscripciones para las actividades deportivas anuales 2026

Las propuestas se dictarán en los polideportivos municipales Poliguay, Nicolino Locche , Quino , Centro Cívico Puente de Hierro y Estación Saludable, y otros dispositivos barriales, con una amplia oferta de disciplinas para todas las edades .

Arrancó la Probotae Robotic Challenge, la competencia que clasificará a un equipo para competir en el mundial de robótica

Para las actividades que se dictan en los polideportivos mencionados, el trámite debe realizarse de manera online a través del Sistema de Deportes ingresando al siguiente enlace:

Además, se encuentra disponible un video explicativo que detalla el paso a paso para completar el proceso correctamente.

En el caso del resto de los dispositivos municipales, las inscripciones se realizan de manera presencial , en el horario habitual de cada clase.

Paso final obligatorio

Quienes completen la inscripción online deberán finalizar el trámite de forma presencial en el polideportivo o dispositivo correspondiente, presentando:

Fotocopia del DNI

Firma de la declaración jurada

Desde el municipio invitan a vecinos y vecinas a sumarse a las actividades deportivas y recreativas, fomentando hábitos saludables, la participación comunitaria y el encuentro en cada uno de los espacios municipales.

Embed

Consultá todas las actividades y dispositivos disponibles