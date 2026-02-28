28 de febrero de 2026 - 00:00

Guaymallén abre las inscripciones para las actividades deportivas anuales 2026

La Municipalidad de Guaymallén informa que ya están abiertas las inscripciones para las actividades anuales 2026 que se desarrollarán en los distintos espacios deportivos del departamento.

Las propuestas se dictarán en los polideportivos municipales Poliguay, Nicolino Locche, Quino, Centro Cívico Puente de Hierro y Estación Saludable, y otros dispositivos barriales, con una amplia oferta de disciplinas para todas las edades.

Foto:

Municipalidad de Guaymallén
Por Redacción

¿Cómo realizar la inscripción?

Para las actividades que se dictan en los polideportivos mencionados, el trámite debe realizarse de manera online a través del Sistema de Deportes ingresando al siguiente enlace:

Además, se encuentra disponible un video explicativo que detalla el paso a paso para completar el proceso correctamente.

En el caso del resto de los dispositivos municipales, las inscripciones se realizan de manera presencial, en el horario habitual de cada clase.

Paso final obligatorio

Quienes completen la inscripción online deberán finalizar el trámite de forma presencial en el polideportivo o dispositivo correspondiente, presentando:

  • Fotocopia del DNI

  • Firma de la declaración jurada

Desde el municipio invitan a vecinos y vecinas a sumarse a las actividades deportivas y recreativas, fomentando hábitos saludables, la participación comunitaria y el encuentro en cada uno de los espacios municipales.

Consultá todas las actividades y dispositivos disponibles

