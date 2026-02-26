26 de febrero de 2026 - 16:35

Colector cloacal Tirasso: habilitan cruce transitorio para liberar la circulación en Tirasso y Profesor Mathus

Se solicita circular con precaución debido a la presencia de maquinaria pesada y operarios trabajando.

La Municipalidad de Guaymallén informa que, en el marco de la obra Colector cloacal Tirasso a cargo de AYSAM, se ejecutó un cruce transitorio para liberar la circulación en Tirasso y Profesor Mathus.

DSC5606

Por ello, desde la comuna se solicita circular con precaución debido a la presencia de maquinaria pesada y operarios trabajando.

Con más de 88.000 habitantes beneficiados de manera directa, la renovación del Colector Cloacal Tirasso es una obra fundamental para mejorar la infraestructura de recolección y transporte de líquidos cloacales en la zona.

