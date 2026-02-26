Colector cloacal Tirasso: habilitan cruce transitorio para liberar la circulación en Tirasso y Profesor Mathus

Se solicita circular con precaución debido a la presencia de maquinaria pesada y operarios trabajando.

La Municipalidad de Guaymallén informa que, en el marco de la obra Colector cloacal Tirasso a cargo de AYSAM, se ejecutó un cruce transitorio para liberar la circulación en Tirasso y Profesor Mathus.

DSC5606 Por ello, desde la comuna se solicita circular con precaución debido a la presencia de maquinaria pesada y operarios trabajando.