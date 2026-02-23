Ulpiano Suarez anticipó un line-up de lujo para el festejo de la Arístides 2026

El gran festejo esperado por mendocinos y turistas llega para volver a transformar la emblemática avenida Arístides en un corredor cultural a cielo abierto con dos escenarios y una programación que reunirá a artistas locales y nacionales . La entrada es libre y gratuita.

El intendente Ulpiano Suarez fue quien anticipó oficialmente el line up y destacó la magnitud que ha adquirido el evento en los últimos años. “En los primeros días de marzo, la Ciudad se llena de celebración no sólo por la Vendimia, sino también por el aniversario de la Arístides , que ya es un clásico absoluto. Miles de vecinos , mendocinos y turistas la eligen cada año para bailar, cantar y compartir al ritmo de la mejor música en vivo. Este 5 de marzo volveremos a vivir una gran fiesta, con artistas de primer nivel y un fuerte acompañamiento del sector privado que apuesta por la cultura y el desarrollo de Mendoza”, remarcó el mandatario capitalino.

El escenario Andes Origen , dedicado al rock y al pop , tendrá como número central a Conociendo Rusia , uno de los proyectos más influyentes del pop rock argentino actual. Liderado por Mateo Sujatovich , el artista se consolidó como referente de la nueva canción urbana con una identidad marcada por melodías potentes, sensibilidad lírica y una fuerte presencia escénica. Con nominaciones a los principales premios de la industria y giras internacionales, su participación jerarquiza la grilla del aniversario.

La programación del escenario rock comenzará a las 18 con Demorados , banda mendocina nacida en 2022 que fusiona pop, rock e indie con una impronta fresca y generacional. Integrada por Pedro Fretes, Valentín Flores, Juan Pablo Costa y Maximiliano Blaskovic , el grupo -con un promedio de edad de 18 años- presentará su álbum debut homónimo, producido junto a Gabriel Nazar y Federico López , un trabajo íntimo y de producción artesanal que refleja su identidad sonora.

Luego será el turno de Esperanzah , cantante y compositora mendocina que inicia 2026 presentándose en formato full band. Con una voz inconfundible y gran versatilidad, la artista -ex corista de Gauchito Club- recorrerá un repertorio que atraviesa el R&B, soul, boleros, pop y matices de flamenco. Actualmente se encuentra en proceso de lanzamiento de su primer álbum solista y estará acompañada por Didier Turello en batería, Luca Pinto en guitarra y Diego García Perdomo en teclas y guitarras. El cierre del escenario estará a cargo de DJ Aka Delicia , referente local reconocida por su energía en cabina y su capacidad de conectar con el público a través de sets dinámicos y eclécticos.

En paralelo, el escenario Sernova ofrecerá una experiencia orientada a la música electrónica desde las 18. Allí se presentará Valentina Chaves, artista mendocina con una identidad vinculada al Progressive y Deep House, reconocida por su sonido vanguardista, su fino criterio de selección musical y un groove constante que define sus presentaciones. Su recorrido incluye participaciones en radios especializadas y sets que la posicionan como una de las exponentes locales del género.

También formará parte de la grilla Puna, proyecto nacido en Mendoza integrado por Gato Ficcardi y Daniel Vinderman. Su propuesta combina sonidos autóctonos argentinos con una base electrónica que va del downtempo al deeptech orgánico. La utilización de instrumentos como el charango, la guitarra criolla, el bombo legüero y la ocarina construye atmósferas que resignifican las raíces culturales en clave contemporánea.

El gran cierre del espacio electrónico estará en manos de Ezequiel Arias, uno de los nombres argentinos con mayor proyección internacional dentro del Progressive House. Con una carrera en ascenso desde su remix de “Tell Me” en 2017, Arias integra el sello Sudbeat de Hernán Cattáneo y ha editado música en labels de prestigio como Anjunadeep, Balance y Suara. Su sonido, caracterizado por paisajes hipnóticos y una impronta cinematográfica, lo llevó a presentarse en clubes y festivales de distintas partes del mundo y a compartir cabina con referentes globales del género. Su presencia en la Arístides 2026 consolida el perfil internacional que el aniversario viene construyendo año tras año.

La celebración es resultado de una articulación público-privada que sostiene y potencia este tipo de eventos masivos. Los sponsors principales serán Andes Origen y Sernova, acompañados por Banco Galicia, Martin Co, Fernet Branca, Speed, La Vene y Sancor Seguros. Invita la Ciudad de Mendoza y produce Nero Producciones.

Con dos escenarios, una grilla diversa y figuras de peso nacional e internacional, el octavo aniversario de la Arístides se proyecta como otra noche inolvidable para la vida cultural mendocina, reafirmando su lugar como uno de los encuentros urbanos más convocantes del año.

