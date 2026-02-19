Guaymallén tiene 155 nuevos vecinos propietarios del Barrio Viñas de San Alberto III de Buena Nueva

Guaymallén tiene nuevas familias propietarias. Hoy se entregaron 155 viviendas del programa del Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) Mendoza Construye Línea 1, pertenecientes a la tercera etapa del Barrio Viñas de San Alberto , ubicado en el distrito de Buena Nueva. El barrio cuenta con aporte de la Municipalidad de Guaymallén en urbanización y regularización del terreno.

El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Marcos Calvente . Además participaron la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia, Marité Badui, y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Cantero.

El intendente Marcos Calvente dio la bienvenida al departamento a los nuevos vecinos propietarios y destacó que «me da mucho orgullo como intendente ser parte de este momento. Es la entrega de viviendas más grande de los últimos años en Guaymallén. Un barrio fruto del esfuerzo de fondo del Gobierno provincial y de la municipalidad porque acompaña financieramente con las veredas, las cunetas, los puentes, el arbolado y el alumbrado público de excelente calidad».

Luego Calvente recordó que la Municipalidad de Guaymallén lleva adelante «el plan de obras más grande de los últimos años, más de 75 obras en un plan Bienal durante los años 25 y 26. Un plan que busca mejorar la calidad de vida de todos ustedes, de todos los vecinos del departamento».

El intendente guaymallino dijo que uno de los objetivos de su gestión al frente de la comuna es propiciar el desarrollo económico del departamento . «Hay un dato que es revelador y que se manifestó a mitad del año pasado. Veníamos con la construcción bastante resentida, veníamos por mes con 8.000 metros cuadrados en promedio construyéndose en Guaymallén. Después de que largamos el programa Aforo Cero que estimula la inversión en Guaymallén, quintuplicamos ese valor y pasamos a 40.000 m2 de construcción».

A continuación, el gobernador Alfredo Cornejo remarcó que no es habitual una entrega de casas tan grande, sobre todo en un contexto económico adverso. “Estamos muy contentos, no tanto como ustedes porque se lo merecen y están viviendo un momento único, pero sí satisfechos de que podamos hacer estas inversiones en medio de una enorme recesión económica. Hace 14 años que la Argentina no crece, y si hoy podemos destinar recursos a viviendas es porque ha habido una buena administración previa que nos permite sostener esta política pública”, dijo el Gobernador.

Luego Cornejo recordó que el acceso a la vivienda en la mayoría de los países se realiza a través del crédito hipotecario y remarcó que en la Argentina ese instrumento prácticamente no está disponible desde hace años. “Si no está el banco, estamos nosotros. Cada una de estas casas, con su terreno, ronda los 90 o 100 millones de pesos. Nadie tiene ese dinero disponible si no hay una financiación detrás. Por eso el Estado interviene, con un esquema que permite cuotas accesibles”, explicó. El Gobernador dijo que, en promedio, las familias adjudicatarias pagarán cuotas que no superan los 233 mil pesos mensuales, monto que se encuentra por debajo de un alquiler.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, señaló que la inversión provincial para la construcción del barrio ascendió a $13.100 millones.

Las nuevas casas

Las casas son de dos dormitorios, con 62,5 metros cuadrados cubiertos, cocina comedor con mesada y bacha de acero inoxidable y grifería, y baño completo con revestimiento cerámico, artefactos y grifería de primera calidad; del total, tres son adaptadas para personas con discapacidad motriz.

Las puertas exteriores son de chapa inyectada, las interiores de placas y las ventanas de aluminio. La pintura es completa de látex interior, exterior y cielorrasos.

Se entregan con termotanque solar para el cuidado del medioambiente y mejora de eficiencia energética, y termotanque a gas en lavandería con gabinete reglamentario; cuentan con pileta de lavar y grifería.

Cada casa se entrega con instalación de gas con tres bocas: calefón, cocina y una estufa, preparada para gas envasado y con colocación de gabinete y su respectiva conexión lista para conectarse a la red de gas natural existente, gestionada por la Unión Vecinal Viñas de San Alberto.

Respecto de la instalación eléctrica, es completa, con tableros, llaves termomagnéticas y disyuntor. La instalación de agua es con tecnología de termofusión tipo IPS.

La Municipalidad de Guaymallén financió la regularización del loteo y las obras de urbanización e infraestructura, que incluyen: veredas, cunetas, cordón y banquina, losas y rampas en esquinas, alcantarillas, forestales, nichos forestales y paquete estructural de calzadas, además de las redes de agua, cloaca y eléctrica, subestación transformadora y alumbrado público.

El valor de las viviendas terminadas asciende a $85,36 millones y el valor promedio de la cuota es de $233.156,96.