Más de 3 mil chicos participaron en las colonias municipales de San Rafael

Durante dos meses, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad disfrutaron de actividades deportivas y recreativas gratuitas en distintos puntos del departamento.

Más de 3 mil chicos disfrutaron de las colonias de verano municipales gratuitas organizadas por el Municipio de San Rafael.

Durante dos meses, cientos de niños y niñas de entre 4 y 13 años participaron en los diferentes centros que se formaron en Ciudad y distritos. Algunos de los más representativos fueron el Polideportivo N° 1, ATE, Club Huracán, Polideportivo N° 3 (El Cerrito), Cuadro Nacional, Real del Padre, Villa 25 de Mayo y el Parador del Parque Mariano Moreno.

Las propuestas incluyeron pileta, juegos deportivos y talleres como ajedrez, fútbol, atletismo, tenis, biciescuelas y el programa Recreo. Para el cierre de la temporada se realizaron actividades especiales como triatlones y hasta un campamento.

“Tuvimos los cupos completos durante toda la temporada. Los chicos pudieron disfrutar de un verano a pleno”, destacó la directora de Deportes de la comuna, Alejandra Bajbuj.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 08.01.06 Propuestas para todos No solo hubo actividades para los más peques: los adultos mayores tuvieron su colonia en el Poli 3 de El Cerrito y las personas con discapacidad la propia en la sede del Club ATE.