19 de febrero de 2026 - 10:39

Más de 3 mil chicos participaron en las colonias municipales de San Rafael

Durante dos meses, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad disfrutaron de actividades deportivas y recreativas gratuitas en distintos puntos del departamento.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 08.01.04
WhatsApp Image 2026-02-18 at 08.01.05
WhatsApp Image 2026-02-18 at 08.01.06
Por Redacción

Más de 3 mil chicos disfrutaron de las colonias de verano municipales gratuitas organizadas por el Municipio de San Rafael.

Durante dos meses, cientos de niños y niñas de entre 4 y 13 años participaron en los diferentes centros que se formaron en Ciudad y distritos. Algunos de los más representativos fueron el Polideportivo N° 1, ATE, Club Huracán, Polideportivo N° 3 (El Cerrito), Cuadro Nacional, Real del Padre, Villa 25 de Mayo y el Parador del Parque Mariano Moreno.

Las propuestas incluyeron pileta, juegos deportivos y talleres como ajedrez, fútbol, atletismo, tenis, biciescuelas y el programa Recreo. Para el cierre de la temporada se realizaron actividades especiales como triatlones y hasta un campamento.

“Tuvimos los cupos completos durante toda la temporada. Los chicos pudieron disfrutar de un verano a pleno”, destacó la directora de Deportes de la comuna, Alejandra Bajbuj.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 08.01.06

Propuestas para todos

No solo hubo actividades para los más peques: los adultos mayores tuvieron su colonia en el Poli 3 de El Cerrito y las personas con discapacidad la propia en la sede del Club ATE.

Una propuesta novedosa fue la colonia para adolescentes de entre 13 y 17 años, que se llevó a cabo en el Parque Mariano Moreno y el Poli 1.

A ello se suman clases de natación y aquazumba en tres sedes destinadas a mayores de 18 años.

