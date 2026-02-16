Con obras renovadas, se lució la edición carnavalera de Domingo en la Sarmiento

La Ciudad de Mendoza vivió este 15 de febrero una nueva edición de Domingo en la Sarmiento , que tuvo un condimento especial: fue el primer gran evento realizado tras la inauguración de la avenida Sarmiento completamente renovada . Con obras finalizadas y un entorno urbano puesto en valor, la propuesta gastronómica y cultural se desarrolló con una impronta carnavalera que convocó a miles de personas a lo largo de la tarde y la noche.

Maipú llegó a más de 21 mil estudiantes con su programa de prevención del bullying

Más de 5 mil niños y niñas participaron de las Escuelas de Verano en Maipú

Aprovechando que la temperatura acompañó, el público comenzó a llegar desde temprano para pasear, sentarse en las mesitas dispuestas en la calle, compartir mates, disfrutar de la música en vivo o degustar alguna de las múltiples opciones gastronómicas. Turistas internacionales, familias, grupos de amigos, parejas, personas solas y vecinos junto a sus mascotas recorrieron la arteria y dieron marco a una verdadera fiesta urbana.

La temática de Carnaval se reflejó en la decoración alusiva, en comercios ambientados —algunos también con guiños a San Valentín — y en la presencia de personas disfrazadas. Las chicas de la comparsa animaron la tarde con su baile y sumaron al público a la celebración, generando uno de los momentos más entusiastas de la jornada. También se presentó la Fraternidad Caporales San Simón Sucre -Mendoza -, con danzas caporales que aportaron color y ritmo.

La propuesta incluyó 21 locales presentes entre vinerías y gastronómicos, con una amplia oferta: paella, sándwiches de vacío y de bondiola, empanadas, panchos y kofta de cordero, entre otras especialidades. En materia de bebidas, hubo promociones especiales como la posibilidad de adquirir copas (1 por $6.000 o 2 por $10.000), vino (1 copa por $5.000 o 3 por $10.000) y tragos (2 por $10.000), con opciones de vermut, fernet, gin y el popular “trago de Messi”. La venta de copas estuvo a cargo de R Cristal, acompañando a las vinerías y locales gastronómicos. También se sumaron establecimientos hoteleros como el Hyatt y el Diplomatic.

Además, la jornada ofreció entretenimiento para niños , con pizarras para pintar y espacios lúdicos. Se instalaron nuevos stands de emprendedores y artesanos locales que exhibieron tazas de diseño, cosmética y aromaterapia natural, productos de sublimación, dulces y aceites artesanales, diseños en madera y bijouterie, fortaleciendo la economía social.

La música fue protagonista con DJs en vivo: Dj Salvocauda y Dj Chuky Gorria musicalizaron la tarde y la noche, acompañando el crecimiento sostenido de público a lo largo de las horas.

Por su parte, el stand de Turismo de la Municipalidad brindó información a visitantes, organizó juegos y realizó sorteos, reforzando la promoción de la Ciudad como destino.

El intendente Ulpiano Suarez destacó que este tipo de encuentros “mueven la economía y el empleo” y subrayó que, desde la gestión local, se impulsa una agenda que articula obra pública con el sector privado. “Con una avenida renovada y una agenda que atrae turistas, generamos desarrollo y crecimiento para la Ciudad”, expresó.

Así, con una convocatoria que fue en aumento durante toda la jornada, la renovada Sarmiento fue escenario del evento que en cada edición suma nuevas propuestas. La organización estuvo enfocada en dinamizar la actividad económica y fortalecer el perfil turístico de Mendoza.