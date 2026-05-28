Esperanza para el hospital de Conin: tras 8 meses cerrado se prepara para reabrir gracias a la solidaridad

En la Fundación Conin no perdieron la esperanza, pidieron ayuda y gracias a la solidaridad de los mendocinos , dio frutos. Luego de tener que cerrar su hospital dedicado al abordaje de niños con desnutrición , tras 8 meses de inactividad, ahora anuncian que podrán volver a abrirlo pronto.

Fundación Conin, entre la crisis y la solidaridad de los mendocinos

Conín reabrió tres servicios clave después de su profunda crisis: el efecto de la ola solidaria

El Centro de Recuperación Nutricional Santa Teresa de Calcuta es el único hospital para tratar chicos con desnutrición y es liderado por el doctor Abel Albino desde hace 25 años.

Una larga crisis, asociada al contexto socioeconómico, lo dejó sin los recursos necesariospara sostenerse y debieron cerrar en setiembre pasado.

Hace un mes y medio comenzaron una campaña para reunir un mínimo de 1.500 nuevos socios que pudieran donar por mes lo que esté en sus posibilidades. Con esto ya podían empezar a pensar en la reapertura

El doctor hoy se muestra entusiasmado: en estas seis semanas lograron reunir 1.150 nuevos aportantes voluntarios y ahora piensa en la posibilidad de reabrir. Es que creen que a esta velocidad en breve podrán contar con los voluntarios restantes.

“Lo vamos a abrir cuando tengamos 1.500 socios nuevos, es lo mínimo que dijimos. Ese es el mínimo para animarnos a reabrir y llevamos 1.150 ya en un mes y medio, una locura”, dijo exultante. Y destacó que confían en que será en breve.

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“Si hemos logrado en un mes y medio 1.150 socios nuevos y llegar a 1.500 o 1.600 no va a ser mucho problema”, consideró Albino. Y subrayó: “Vamos a reabrir, sin duda”.

La solidaridad de los mendocinos

Reconoce que el logro es gracias a la solidaridad de la comunidad mendocina por lo que ya grabó un video que inicia con: “Hoy me toca agradecer”.

En diálogo con Los Andes, dijo que han donado empresarios y mendocinos en general, pero, ante la consulta, dijo que no ha recibido contacto de los gobiernos nacional ni provincial. también han recibido aportes de otros lugares del país.

“Hay personas de la sociedad, gente común, un niño, las monjitas de enfrente de mi casa. Yo vivo en Mayor Drummond, en Luján de Cuyo y las monjitas de enfrente me mandaron un mensaje: ‘Doctor, nos hemos hecho miembros de la asociación de amigos”, relató.

Respecto de cuánto donar, dijo que lo que pueda cada uno según sus posibilidades. De todas formas, pensaron en un ideal de base que es el valor de una pizza, que estimaron en $20.000.

Conin: Abel Albino y su trabajo por las futuras generaciones Hay esperanza para el Hospital de Conin: luego de tener que cerrar su hospital dedicado al abordaje de niños con desnutrición y tras 8 meses de inactividad, ahora anuncian que podrán volver a abrirlo pronto. El doctor Abel Albino.

El hospital ofrecía servicio ambulatorio e internación las 24 horas para casos graves. Con el cierre se suspendió la atención en fonoaudiología, audiología, odontología, psicopedagogía, psicología y kinesiología.

Además, cuentan diversas sedes donde brindan asistencia de salud, educativa y social. Son en total 8 en Mendoza y 115 en el país.

El impacto del contexto en Conin

El hospital había cerrado en setiembre cuando la situación fue insostenible, ya que no podían pagar los sueldos de los trabajadores ni contar con los recursos necesarios para su funcionamiento. Quienes trabajan allí son médicos, psicopedagogas, fonoaudiólogos,asistentes sociales, nutricionistas, enfermeros y administrativos.

Está en la calle Lisandro Moyano al 3000 en Las Heras y al lado funciona el Centro de Prevención de la Desnutrición y Promoción Humana (CPP), que siguió trabajando.

Ya en mayo de 2025 advertían que hacía dos meses que no podían pagar los sueldos de los colaboradores, incluso varios renunciaron.

Gabriela Sabio, directora asistencial de Conín, había relatado a Los Andes que la crisis no surgió de un día para el otro. Se remonta a los años de pandemia cuando los aportes se estancaron, a lo que luego se sumó la profunda crisis económica nacional y el ajuste fiscal del nuevo gobierno.

Sabio planteó que antes de la pandemia, la fundación tenía previsibilidad económica gracias a empresas que apadrinaban niños y presentaban proyectos con devolución. Eso permitía mantener los sueldos y planificar a largo plazo. “Teníamos sustentabilidad. Hoy, ya no”

Las donaciones representan el 90% de los ingresos de la organización y aunque no se retiraron los socios, los montos quedaron congelados. Albino dijo que hasta antes de la campaña eran unos 5.000.

Pero en la organización detallan que si bien antes eran suficientes, en este contexto las donaciones alcanzaban a cubrir el 30% de lo necesario para sostener las operaciones.