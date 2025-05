Conín pide auxilio: cerró servicios clave por falta de fondos y perdió a 15 profesionales

La Fundación Conín atraviesa uno de los peores momentos de su historia asistencial en Mendoza. Hace dos meses y medio que no logra pagar los sueldos a sus 61 empleados en relación de dependencia y, a raíz de esta situación, 15 profesionales de la salud renunciaron. El impacto ha sido devastador: desde marzo, su presidente y fundador, el médico Abel Albino, debió cerrar servicios esenciales como fonoaudiología, audiología, odontología, psicopedagogía, psicología y kinesiología . En total, más de 500 niños y niñas de toda la provincia se vieron afectados.

La desesperación llevó a Albino a publicar un video en las redes sociales de la fundación para pedir ayuda . En Instagram, lanzó un llamado a la sociedad: “Necesito pedirles ayuda mensual porque no puedo pagar los sueldos del personal, ni puedo comprar el equipamiento que necesito. Trabajamos hace 32 años tratando de quebrar la desnutrición infantil en Argentina; hemos recuperado en nuestros centros de prevención a 45.500 chicos. ¿Nos pueden donar lo que vale medio tanque de nafta por mes o lo que vale una caja de leche de un kilo?”.

Una crisis que venía gestándose

Según relató Sabio, la crisis actual no surgió de un día para el otro. Se remonta a los años de pandemia, cuando los montos de las donaciones no se actualizaron. A eso se sumó la profunda crisis económica nacional y el ajuste fiscal del nuevo gobierno. “Los recursos disponibles, afectados por la inflación y los aumentos pactados en paritarias, no fueron suficientes para cumplir con nuestras obligaciones”, explicó.