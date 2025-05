Un joven cineasta mendocino representará a Argentina como jurado en un festival internacional de cine.

40ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) 40ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Román compartirá esta experiencia con jóvenes cineastas de instituciones de alto prestigio como el California Institute of the Arts (CalArts), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de México, la Columbia University School of the Arts y el Centro Sperimentale di Cinematografia de Italia, entre otras.