Ciudad, cine y vino, imágenes desconocidas de la Mendoza del pasado

“Se trata de un viaje atrás en el tiempo —cuenta Sergio Sánchez— recorriendo la ciudad en imágenes, tanto fotográficas como filmaciones, desde las imágenes de Christiano Junior, de 1880, hasta la década de 1970… La idea es mostrar cosas de la ciudad que ya no existen y que te sorprendas, como, por ejemplo, la Plaza de Independencia cruzada por dos calles.”

—Es más o menos de 1925. Y está capturado en una filmación, de hecho dudamos un montón de tiempo si estaba bien, si eso era Mendoza, porque no teníamos ningún espacio así tan grande atravesado por dos calles. Y bueno, después, investigando el hecho de que la fuente de la Plaza de Independencia es la que hoy está en la Plaza de Maipú, descubrimos que hubo un momento, entre los años 20 y 30, que las calles Mitre y Sarmiento atravesaban la plaza. En las imágenes más antiguas que tenemos, que son de 1880, las de Cristiano Junior, no era así.

—La idea es hacer cada dos sábados una de estas charlas. Con vino, empanadas y el recorrido por el Museo del Cine. En este caso toca la ciudad, más adelante encararemos el Parque San Martín. Tenemos un montón de material, tenemos, imaginate, 140 mil pies de película recuperados sobre Mendoza.

—¿Eso estaba en Film Andes?

—No, no, eso lo hemos venido recuperando desde hace 20 años a través de algo que llamábamos Proyecto Celuloide, una iniciativa de recuperación del patrimonio fímico de acá de Mendoza. Hay una enorme cantidad de material y esta es la manera que encontramos más divertida y entretenida de ponerla en contacto con la gente. Que no solo sea una charla de historia, porque no somos historiadores, eso es lo primero que aclaramos. Nosotros en el proceso de recuperación de este material nos hemos tenido que ir informando para poder fecharlo, datarlo… Un laburo como de arqueología visual.

El programa de charlas

Las que anticipa Sergio son sólo algunas de las curiosidades que "Ciudad, Cine y Vino" pondrá al alcance del público este sábado 3 de mayo a partir de las 13.30 horas. La iniciativa, impulsada por el Museo Interactivo Audiovisual FilmAndes, no es un evento aislado, sino la continuación de un ciclo de charlas sabatinas que enlazan la cultura audiovisual con los sabores mendocinos. Tras el aval de público recibido por "Cine y Vino", esta nueva propuesta amplía el espectro para sumergirse en la evolución urbana de la ciudad, desde los albores de la Alameda hasta la década de 1970.

El formato del evento busca la interacción y el disfrute. Tras una charla amena y dinámica de aproximadamente 30 a 40 minutos, en la que el público puede participar con preguntas y comentarios, se servirá una copa de vino mendocino y una empanada. La experiencia culminará con una visita guiada al Museo Interactivo Audiovisual, un espacio que fusiona la nostalgia del celuloide con la tecnología más innovadora.

Y también la historia del cine local

El museo ofrece un recorrido fascinante a través de la historia del cine, desde una linterna mágica del siglo XIX que aún funciona hasta las modernas técnicas de realidad aumentada y reemplazo de fondo en pantalla verde. "Es un recorrido dinámico y entretenido", asegura Sergio, invitando a los mendocinos a sumergirse en este universo audiovisual.

"Ciudad, Cine y Vino" se llevará a cabo en Distrito 33, un espacio que en su momento albergó la Feria Internacional de Aconcagua y que hoy se erige como un epicentro de la innovación y la creatividad en la Ciudad de Mendoza. FilmAndes ha establecido allí sus nuevos estudios de cine y, dentro de ellos, este museo único.

Con cupos limitados, se recomienda a los interesados reservar su entrada comunicándose al 0261 695-9375. Más información sobre esta y otras propuestas del museo se puede encontrar en su cuenta de Instagram: www.instagram.com/museointeractivoaudiovisual.

Esta propuesta cultural no solo ofrece un viaje nostálgico al pasado de Mendoza, sino que también celebra la riqueza de su patrimonio audiovisual y la tradición vitivinícola que la identifica a nivel mundial. "Ciudad, Cine y Vino" se presenta como una oportunidad imperdible para redescubrir la capital mendocina desde una perspectiva cinematográfica, con el sabor inconfundible de su tierra.