El regreso de Campanella al cine: Parque Lezama salta del escenario a Netflix

Tras una década de éxito teatral ininterrumpido, la historia de León y Antonio llega al streaming con una puesta que recorre los rincones históricos de San Telmo.

Juan José Campanella vuelve al cine con la adaptación de Parque Lezama, su mayor éxito teatral de la última década. Protagonizada por la incombustible dupla de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, la película traslada el icónico banco de plaza a un relato visual que expande las fronteras del escenario original hacia la pantalla grande.

La trama presenta a dos desconocidos, León Schwartz y Antonio Cardozo, quienes entablan una amistad improbable en el sur de la ciudad. León, interpretado por Brandoni, es un militante comunista obstinado, mientras que Antonio, el personaje de Blanco, es un encargado de mantenimiento de perfil conformista que enfrenta la posibilidad de una jubilación forzosa.

image Una adaptación que respira fuera del escenario Este proyecto cinematográfico surge tras un fenómeno teatral que acumuló más de 1300 funciones y fue visto por cerca de 600 mil espectadores en Argentina y España. A diferencia de otras adaptaciones que suelen quedar atrapadas en la estructura estática del escenario, la versión fílmica de Campanella utiliza el parque como un organismo vivo que acompaña el horizonte emocional de los protagonistas. La lente abandona la restricción de las tablas para explorar las barrancas de San Telmo, integrando elementos reales como la calesita y el pabellón griego en la narrativa.

image El motivo detrás de esta transposición radica en la intención de capturar una dinámica actoral perfeccionada durante más de diez años de funciones diarias. Al trasladar la acción a un entorno real, el lenguaje cinematográfico permite destacar la vulnerabilidad de la tercera edad a través de planos cerrados y matices gestuales que en el teatro se pierden por la distancia física. Esta cercanía visual otorga una carga de verdad a las historias exageradas de León, validando la idea de que, aunque el cuerpo envejece, las ideas conservan su juventud.

El valor del pasado frente a la modernidad El guion, adaptado por el propio Campanella a partir de la pieza original de Herb Gardner, refuerza el contraste generacional. Los protagonistas no solo discuten entre sí, sino que enfrentan las presiones de un presente que los empuja hacia la irrelevancia, personificado en figuras como el representante del consorcio del edificio donde trabaja Antonio. El relato se convierte así en una reivindicación del costumbrismo local y del valor de la conversación con extraños en tiempos de hiperconectividad.