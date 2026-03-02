2 de marzo de 2026 - 11:51

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: el nombre elegido y su especial significado

La primera hija del campeón del mundo junto a la actriz y cantante nació en Roma, tal como lo había previsto el matrimonio.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Oriana Sabatini y Paulo Dybala (2)
Según confirmó el diario Corriere dello Sport, la bebé nació en el hospital Gemelli, ubicado en la ciudad de Roma, unos días antes de la fecha prevista. El parto contó con la presencia de una partera argentina, un detalle que acompañó la decisión de la pareja de transitar este momento lejos del país pero con contención cercana.

Cómo se llama la hija de Oriana y Paulo Dybala

El nombre elegido para la niña es Gia. La propia Oriana había contado tiempo atrás que lo definió cuando tenía apenas 15 años y que lo guardó en secreto durante todo el embarazo.

Se trata de un nombre breve y delicado, asociado a la idea de vida y de gracia en algunas de sus interpretaciones etimológicas, y que para la artista representa un deseo sostenido en el tiempo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala (2)

El periodista argentino Fede Flowers informó que la niña pesó alrededor de 3 kilos y que "Oriana está perfecta y los abuelos chochos". La noticia llevó tranquilidad a los seguidores de la pareja, que siguieron cada instancia del embarazo a través de redes sociales.

En una entrevista en el stream Resumido, Oriana había explicado por qué eligió tener a su hija en Italia. "Va a nacer acá porque quiero tener parto natural, si se me da, y segundo porque quiero que esté el padre, en el fútbol no hay muchos días libres", señaló en ese momento.

También reconoció el desafío que implicaba atravesar el parto en otro idioma: "La quiero tener acá para que esté el padre, pero me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y es difícil sentirte cómodo con gente que no habla tu idioma".

Qué significa el nombre "Gia" que Paulo Dybala y Oriana Sabatini eligieron para su hija

El nombre Gia es una forma breve de Gianna o Giovanna, variantes italianas de Juana. Su raíz proviene del hebreo “Yohanan”, que significa “Dios es misericordioso” o “Dios ha sido bondadoso”. Con el paso del tiempo, esa matriz dio lugar a múltiples versiones en distintos idiomas: Juana en español, Jeanne en francés, Joanna en inglés y Giovanna en italiano.

En el caso de Gia, se trata de una versión corta y moderna que conserva esa misma carga simbólica. Por su origen, el nombre se asocia a la idea de gracia, bendición y protección.

Además, en italiano mantiene una sonoridad suave y elegante, algo que explica su popularidad en ese país en los últimos años. Breve, de fácil pronunciación internacional y con un significado ligado a la gratitud y la misericordia, Gia combina tradición religiosa con una impronta actual.

