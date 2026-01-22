Fernando Carrillo endureció su enfrentamiento con Catherine Fulop: "Vende patria"
El actor fue consultado directamente por Moria Casán sobre sus dichos y el conflicto con Fulop.
El actor Fernando Carrillo contó que Delcy Rodríguez fue el gran amor de su vida.
Fernando Carrillo volvió a profundizar el conflicto que mantiene con Catherine Fulop, en un contexto atravesado por el cruce televisivo que el actor venezolano protagonizó con Cinthia Fernández a raíz del debate generado por la detención de Nicolás Maduro. El enfrentamiento, que comenzó como una discusión política al aire, derivó en acusaciones personales y amenazas públicas.
El actor reapareció en el programa La Mañana con Moria, por eltrece, donde fue consultado directamente por Moria Casán sobre sus dichos y el conflicto con Fulop. Lejos de bajar el tono, Carrillo inició su respuesta con una referencia directa a la actriz: “A la señora Sabatini le deseo lo mejor, no tengo nada que hablar con ella, me queda el recuerdo de que junto a mí hizo su telenovela más exitosa en la vida”. Sin embargo, la charla derivó rápidamente en un discurso mucho más agresivo.
La advertencia del actor
En ese marco, Carrillo lanzó una advertencia que encendió las alarmas. “A cada cochino le llega su domingo, sin duda alguna. Yo lo que le pediría a Catherine, para tampoco tener que sacar unos videítos que tengo por allí, es que deje de hablar de mí”, expresó, dejando entrever la existencia de material que podría hacer público.
Luego redobló la amenaza: “La considero una vendepatria. Ubíquese y póngase a trabajar por su país, dedíquese a su familia. No tengo absolutamente nada que hablar con ella, y que no me haga hablar y publicar videos. Si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicar todos esos videos”.
Su enfrentamiento con Cinthia Fernández
El conflicto no se limitó a Fulop. El cruce previo con Cinthia Fernández, también en La Mañana con Moria, dejó secuelas judiciales. La discusión se originó durante un debate televisivo sobre la situación política en Venezuela y la figura de Maduro, donde las posturas enfrentadas derivaron en acusaciones personales. Días después, Carrillo anunció a través de sus redes sociales que iniciará acciones legales contra la panelista por sus declaraciones al aire.
El abogado del actor, Alejandro Cipolla, difundió el texto legal que respalda la denuncia. Allí se sostiene que la acción se debe a “los dichos injuriosos, agravantes y falsos que ha vertido públicamente en perjuicio de Fernando Carrillo”. El documento afirma además que “las manifestaciones realizadas por la mencionada han excedido de manera evidente los límites del ejercicio de la libertad de expresión, configurando conductas que lesionan gravemente el honor, la reputación y la dignidad personal del señor Carrillo”.