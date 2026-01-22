22 de enero de 2026 - 22:24

Fernando Carrillo endureció su enfrentamiento con Catherine Fulop: "Vende patria"

El actor fue consultado directamente por Moria Casán sobre sus dichos y el conflicto con Fulop.

El actor Fernando Carrillo contó que Delcy Rodríguez fue el gran amor de su vida.

El actor Fernando Carrillo contó que Delcy Rodríguez fue el gran amor de su vida.

Foto:

gentileza

Fernando Carrillo volvió a profundizar el conflicto que mantiene con Catherine Fulop, en un contexto atravesado por el cruce televisivo que el actor venezolano protagonizó con Cinthia Fernández a raíz del debate generado por la detención de Nicolás Maduro. El enfrentamiento, que comenzó como una discusión política al aire, derivó en acusaciones personales y amenazas públicas.

Leé además

Telefe no quiere que Wanda Nara manche su imagen.

Wanda Nara habló de su vínculo con Mauro Icardi y explicó por qué borró una respuesta en sus redes

Por Redacción Espectáculos
Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a cruzarse: chats y revelaciones.

"Nunca serás familia": Mauro Icardi le respondió a Wanda Nara y ella expuso nuevos chats

Por Redacción Espectáculos
Catherine Fulop
Catherine Fulop será operada tras la caída que tuvo en el Movistar Arena.

Catherine Fulop será operada tras la caída que tuvo en el Movistar Arena.

El actor reapareció en el programa La Mañana con Moria, por eltrece, donde fue consultado directamente por Moria Casán sobre sus dichos y el conflicto con Fulop. Lejos de bajar el tono, Carrillo inició su respuesta con una referencia directa a la actriz: “A la señora Sabatini le deseo lo mejor, no tengo nada que hablar con ella, me queda el recuerdo de que junto a mí hizo su telenovela más exitosa en la vida”. Sin embargo, la charla derivó rápidamente en un discurso mucho más agresivo.

La advertencia del actor

En ese marco, Carrillo lanzó una advertencia que encendió las alarmas. “A cada cochino le llega su domingo, sin duda alguna. Yo lo que le pediría a Catherine, para tampoco tener que sacar unos videítos que tengo por allí, es que deje de hablar de mí”, expresó, dejando entrever la existencia de material que podría hacer público.

Embed

Luego redobló la amenaza: “La considero una vendepatria. Ubíquese y póngase a trabajar por su país, dedíquese a su familia. No tengo absolutamente nada que hablar con ella, y que no me haga hablar y publicar videos. Si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicar todos esos videos”.

Su enfrentamiento con Cinthia Fernández

El conflicto no se limitó a Fulop. El cruce previo con Cinthia Fernández, también en La Mañana con Moria, dejó secuelas judiciales. La discusión se originó durante un debate televisivo sobre la situación política en Venezuela y la figura de Maduro, donde las posturas enfrentadas derivaron en acusaciones personales. Días después, Carrillo anunció a través de sus redes sociales que iniciará acciones legales contra la panelista por sus declaraciones al aire.

Cinthia Fernández.jpg

El abogado del actor, Alejandro Cipolla, difundió el texto legal que respalda la denuncia. Allí se sostiene que la acción se debe a “los dichos injuriosos, agravantes y falsos que ha vertido públicamente en perjuicio de Fernando Carrillo”. El documento afirma además que “las manifestaciones realizadas por la mencionada han excedido de manera evidente los límites del ejercicio de la libertad de expresión, configurando conductas que lesionan gravemente el honor, la reputación y la dignidad personal del señor Carrillo”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Wanda Nara pasó Navidad en Uruguay junto a sus hijos mayores, su novio, sus sobrinos y su hermana.

Wanda Nara explicó por qué mostró los chats y avanza con una nueva demanda contra Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos
Facundo Arana y María Susini.

¿Se terminó el amor?: Facundo Arana y María Susini habrían puesto fin a su relación

Por Redacción Espectáculos
¿una tercera en discordia?: la supuesta amante de mauro icardi lo acuso de psicopata

¿Una tercera en discordia?: la supuesta amante de Mauro Icardi lo acusó de "psicópata"

Por Redacción Espectáculos
El nuevo documental de HBO Max sobre una icónica banda de rock.

HBO Max suma un documental que revive a una de las bandas de rock más influyentes de la historia

Por Redacción Espectáculos