Fernando Carrillo endureció su enfrentamiento con Catherine Fulop: "Vende patria"

El actor fue consultado directamente por Moria Casán sobre sus dichos y el conflicto con Fulop.

Fernando Carrillo volvió a profundizar el conflicto que mantiene con Catherine Fulop, en un contexto atravesado por el cruce televisivo que el actor venezolano protagonizó con Cinthia Fernández a raíz del debate generado por la detención de Nicolás Maduro. El enfrentamiento, que comenzó como una discusión política al aire, derivó en acusaciones personales y amenazas públicas.

Catherine Fulop Catherine Fulop será operada tras la caída que tuvo en el Movistar Arena. web El actor reapareció en el programa La Mañana con Moria, por eltrece, donde fue consultado directamente por Moria Casán sobre sus dichos y el conflicto con Fulop. Lejos de bajar el tono, Carrillo inició su respuesta con una referencia directa a la actriz: “A la señora Sabatini le deseo lo mejor, no tengo nada que hablar con ella, me queda el recuerdo de que junto a mí hizo su telenovela más exitosa en la vida”. Sin embargo, la charla derivó rápidamente en un discurso mucho más agresivo.

La advertencia del actor En ese marco, Carrillo lanzó una advertencia que encendió las alarmas. “A cada cochino le llega su domingo, sin duda alguna. Yo lo que le pediría a Catherine, para tampoco tener que sacar unos videítos que tengo por allí, es que deje de hablar de mí”, expresó, dejando entrever la existencia de material que podría hacer público.

Embed Fernando Carrillo apuntó fuertemente contra el Puma Rodríguez en #LaMañanaConMoria: “es una hiena y traidor a la patria”. #lovieneltrece pic.twitter.com/W6PsmFlbEg — eltrece (@eltreceoficial) January 22, 2026 Luego redobló la amenaza: “La considero una vendepatria. Ubíquese y póngase a trabajar por su país, dedíquese a su familia. No tengo absolutamente nada que hablar con ella, y que no me haga hablar y publicar videos. Si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicar todos esos videos”.

Su enfrentamiento con Cinthia Fernández El conflicto no se limitó a Fulop. El cruce previo con Cinthia Fernández, también en La Mañana con Moria, dejó secuelas judiciales. La discusión se originó durante un debate televisivo sobre la situación política en Venezuela y la figura de Maduro, donde las posturas enfrentadas derivaron en acusaciones personales. Días después, Carrillo anunció a través de sus redes sociales que iniciará acciones legales contra la panelista por sus declaraciones al aire.