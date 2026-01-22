Wanda Nara explicó por qué mostró los chats y avanza con una nueva demanda contra Mauro Icardi

La conductora de MasterChef Celebrity explicó por qué subió los chats privados con su ex pareja, lo que derivó en un gran escándalo mediático.

Wanda Nara pasó Navidad en Uruguay junto a sus hijos mayores, su novio, sus sobrinos y su hermana.

Wanda Nara rompió el silencio en medio del fuerte conflicto mediático y judicial que mantiene con Mauro Icardi, luego de que el futbolista difundiera un durísimo comunicado y la acusara públicamente de hechos graves. La empresaria decidió hablar para explicar por qué expuso conversaciones privadas y cómo atraviesa la situación.

Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y aseguró que "sigue siendo deudor alimentario" Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y aseguró que "sigue siendo deudor alimentario". Las explicaciones de Wanda Nara Wanda fue consultada sobre el impacto personal de esta nueva escalada y los motivos que la llevaron a mostrar los chats con su ex pareja. Según explicó, su decisión respondió a la necesidad de defenderse frente a versiones que la dejaban en una posición desfavorable. “Respondí lo que a mí me parece. Mostré los chats porque si no hubiera quedado como una mentirosa”, afirmó, debido a que su intención fue aclarar su postura y no profundizar el conflicto.

Embed WANDA DURÍSIMA CONTRA ICARDI: "Yo dije lo que pensaba"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/8KTrqlqhB8 — América TV (@AmericaTV) January 22, 2026 Durante la entrevista, también buscó desactivar algunas de las interpretaciones que circularon tras la publicación de los mensajes. Aclaró que no realizó valoraciones sobre el contenido de las conversaciones ni sobre lo que se dijo o no se dijo en ellas. “Yo nunca dije ni que estaba bien, ni que estaba mal, ni de lo que se habló, ni lo que no se habló. Con buena onda, nada más”, sostuvo, en un intento por bajar el tono de la polémica que se instaló rápidamente en los medios.