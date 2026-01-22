Wanda Nara explicó por qué mostró los chats y avanza con una nueva demanda contra Mauro Icardi

Wanda fue consultada sobre el impacto personal de esta nueva escalada y los motivos que la llevaron a mostrar los chats con su ex pareja. Según explicó, su decisión respondió a la necesidad de defenderse frente a versiones que la dejaban en una posición desfavorable. “Respondí lo que a mí me parece. Mostré los chats porque si no hubiera quedado como una mentirosa”, afirmó, debido a que su intención fue aclarar su postura y no profundizar el conflicto.
WANDA DURÍSIMA CONTRA ICARDI: "Yo dije lo que pensaba"
Durante la entrevista, también buscó desactivar algunas de las interpretaciones que circularon tras la publicación de los mensajes. Aclaró que no realizó valoraciones sobre el contenido de las conversaciones ni sobre lo que se dijo o no se dijo en ellas. “Yo nunca dije ni que estaba bien, ni que estaba mal, ni de lo que se habló, ni lo que no se habló. Con buena onda, nada más”, sostuvo, en un intento por bajar el tono de la polémica que se instaló rápidamente en los medios.
Ante la consulta sobre una eventual consecuencia legal por haber difundido chats privados, Wanda negó haber recibido advertencias formales de abogados o intimaciones judiciales. “No, no, no”, respondió de manera tajante. En ese sentido, desplazó el foco del conflicto hacia las acusaciones públicas que, según ella, son falsas y dañinas. “Es más grave las calumnias e injurias que se dijeron, que son mentiras”, concluyó, dejando en claro cuál es el eje que considera central en esta disputa.