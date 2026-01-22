22 de enero de 2026 - 09:43

"Nunca serás familia": Mauro Icardi le respondió a Wanda Nara y ella expuso nuevos chats

En las conversaciones la conductora censuró algunas partes, pero entre los comentarios destaca una referencia a La China Suárez y las drogas.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de que ella dijera que todos sus ex le seguían escribiendo. La conductora lo invitó a “soltar”; sin embargo el futbolista respondió con un descargo donde aseguró que nunca serán familia. En respuesta, ella expuso los chats que mantuvieron el último tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2014145999221015013&partner=&hide_thread=false

En declaraciones posteriores y a través de sus redes, explicó que había reaccionado desde el enojo y que decidió dar marcha atrás para evitar seguir alimentando el escándalo. Sin embargo, allí dijo que seguía hablando con todos sus ex y que le había dicho a Mauro que “soltara”.

La respuesta explosiva de Mauro Icardi

La decisión de Wanda, lejos de calmar las aguas, provocó la reacción de Icardi. Desde sus redes sociales, el delantero del Galatasaray publicó un extenso descargo en el que negó cualquier intento de reconciliación y marcó un quiebre definitivo con su ex pareja.

Mauro Icardi y su descargo en redes sociales.

“Nunca jamás serás familia”, escribió Icardi. Además, acusó a Wanda de manipular el relato público y de utilizar situaciones privadas con fines mediáticos. El futbolista afirmó que no retomaría ningún tipo de diálogo con “una persona que me denunció falsamente” y a quien señaló por “envenenar la psiquis de dos niñas en contra de su padre y su familia”.

En su mensaje, Icardi sostuvo que el único lazo que los une es la crianza de sus hijas y que su prioridad está puesta en su carrera profesional y en el bienestar de las menores, pero sin ningún tipo de cercanía con la empresaria.

Wanda Nara mostró chats y llamadas privadas

Como contraofensiva, Wanda respondió minutos después y expuso capturas de conversaciones privadas con el padre de sus hijas, Isabella y Franccesca. Si bien censuró gran parte del contenido, dejó visibles fragmentos clave.

Entre las imágenes difundidas, se observan llamadas perdidas, videollamadas y mensajes vinculados a la organización de las hijas. En una de las capturas, figura una llamada al mediodía del 19 de noviembre, acompañada por la aclaración de Wanda: “Mis hijas en el colegio en este horario”.

Wanda Nara y los chats que subió a su Instagram.
Otra imagen muestra comunicaciones durante Año Nuevo, con un mensaje de Icardi que decía: “Feliz año nuevo. Éxitos”, seguido de un reclamo por no haber sido atendido.

Además, el futbolista escribió: “Me muero de ganas. Ya conozco tu discusión. Las extraño”. En una cuarta captura ella le pone que esperaba que Eugenia, por La China Suárez, no se “drogue delante de las nenas”.

Wanda Nara y los chats que subió a su Instagram.
