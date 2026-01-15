La propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara: "La tensión sexual"

Evelyn Botto volvió a descolocar a Wanda Nara con sus ocurrencias en MasterChef Celebrity. Luego de sacarse la duda sobre a qué huele la conductora del reality, la aspirante a ser una de las nuevas participantes fue por más y le preguntó sin filtros si alguna vez se besó con mujeres

La pregunta de la novia de Fede Bal no se quedó ahi, puesto que hasta se animó a pedirle un beso a la conductora, que se quedó sin palabras, dejando una reacción que se hizo viral en redes sociales.

“No, Wanda, no, Wanda”, le dijo Evelyn al verla llegar a su cocina . Con picardía, Nara le respondió: “Bueno, esto es así”, y frenó a charlar con la participante, quien hábilmente arrancó con una pregunta que terminó sorprendiéndola.

“¿Alguna vez besaste a una mujer?”, disparó sin vueltas Botto . “¿Qué? Yo te tengo que preguntar a vos. Pero no, nunca besé a una mujer. ¿Vos alguna vez besaste a una mujer?” , le retrucó la presentadora. Y la actriz asintió con contundencia: “¡Sí, varias!”.

Desde el balcón, Sofi Martínez le gritó a su compañera: “Evelyn, besala”. Sin dudar, la actriz redobló la apuesta: “Wanda, ¿querés un pico?”. “¿Qué? ¿Pero qué es esto?”, reaccionó la conductora entre risas, descartando la idea. Y agregó: “Creo que ya no voy a volver a pasar porque ya no sé qué propuesta queda”.

“Es la idea”, acotó Botto, apurada por cocinar y no tanto por charlar.Ya en el backstage del programa, Evelyn bromeó: “Terminemos con la tensión sexual”. Aunque, por lo sucedido, no fue tal.

Evelyn Botto reveló a qué huele Wanda Nara

La vida de Wanda Nara es una de las más expuestas de la Argentina. Sin embargo, con humor y espontaneidad, Evelyn Botto le puso fin al misterio y reveló a qué huele la conductora de MasterChef Celebrity. La integrante de Olga, sorprendió con el particular pedido que le hizo a Wanda: olerla.

Todo ocurrió en medio de una charla, en la que también habló de su explosivo romance con Fede Bal. “Yo vine acá con una misión y es oler a Wanda Nara”, lanzó con picardía Evelyn, en el backstage, que anunció a que huele la conductora del reality. "Huele a mujer con varias casas. Wanda huele a éxito".