15 de enero de 2026 - 09:24

La propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara: "La tensión sexual"

La actriz sorprendió a la conductora de MasterChef Celebrity con una inesperada propuesta y la reacción de Wanda se volvió viral.

Evelyn Botto sorprendió a Wanda Nara en la última emisión de MasterChef Celebrity.

Evelyn Botto sorprendió a Wanda Nara en la última emisión de MasterChef Celebrity.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Evelyn Botto volvió a descolocar a Wanda Nara con sus ocurrencias en MasterChef Celebrity. Luego de sacarse la duda sobre a qué huele la conductora del reality, la aspirante a ser una de las nuevas participantes fue por más y le preguntó sin filtros si alguna vez se besó con mujeres

Leé además

El hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles vive una mala situación económica.

El duro momento que atraviesa Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli: "No se puede..."

Por Agustín Zamora
Tom Hardy protagoniza la serie de ocho episodios disponible en Netflix.

Con 8 capítulos en Netflix: la serie que tiene a Tom Hardy y es del creador de "Peaky Blinders"

Por Redacción Espectáculos

La propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara

“No, Wanda, no, Wanda”, le dijo Evelyn al verla llegar a su cocina. Con picardía, Nara le respondió: “Bueno, esto es así”, y frenó a charlar con la participante, quien hábilmente arrancó con una pregunta que terminó sorprendiéndola.

“¿Alguna vez besaste a una mujer?”, disparó sin vueltas Botto. “¿Qué? Yo te tengo que preguntar a vos. Pero no, nunca besé a una mujer. ¿Vos alguna vez besaste a una mujer?”, le retrucó la presentadora. Y la actriz asintió con contundencia: “¡Sí, varias!”.

MasterChef Celebrity
Evelyn Botto sorprendió a Wanda Nara en la última emisión de MasterChef Celebrity.

Evelyn Botto sorprendió a Wanda Nara en la última emisión de MasterChef Celebrity.

Desde el balcón, Sofi Martínez le gritó a su compañera: “Evelyn, besala”. Sin dudar, la actriz redobló la apuesta: “Wanda, ¿querés un pico?”. “¿Qué? ¿Pero qué es esto?”, reaccionó la conductora entre risas, descartando la idea. Y agregó: “Creo que ya no voy a volver a pasar porque ya no sé qué propuesta queda”.

“Es la idea”, acotó Botto, apurada por cocinar y no tanto por charlar.Ya en el backstage del programa, Evelyn bromeó: “Terminemos con la tensión sexual”. Aunque, por lo sucedido, no fue tal.

MasterChef Celebrity
Evelyn Botto sorprendió a Wanda Nara en la última emisión de MasterChef Celebrity.

Evelyn Botto sorprendió a Wanda Nara en la última emisión de MasterChef Celebrity.

Evelyn Botto reveló a qué huele Wanda Nara

La vida de Wanda Nara es una de las más expuestas de la Argentina. Sin embargo, con humor y espontaneidad, Evelyn Botto le puso fin al misterio y reveló a qué huele la conductora de MasterChef Celebrity. La integrante de Olga, sorprendió con el particular pedido que le hizo a Wanda: olerla.

Embed - La misión más inesperada de Evelyn Botto en Masterchef Celebrity: "¿Te puedo oler?"

Todo ocurrió en medio de una charla, en la que también habló de su explosivo romance con Fede Bal. “Yo vine acá con una misión y es oler a Wanda Nara”, lanzó con picardía Evelyn, en el backstage, que anunció a que huele la conductora del reality. "Huele a mujer con varias casas. Wanda huele a éxito".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Yanina Latorre reveló que Martín Migueles abandonó a su ex estando embarazada: "La dejó en la calle"

Por Agustín Zamora
wanda nara le hizo una picante propuesta a rusherking luego de preguntarle por la china suarez

Wanda Nara le hizo una picante propuesta a Rusherking luego de preguntarle por la China Suárez

Por Redacción Espectáculos
Yanina Latorre y el Turco Husaín se cruzaron en MasterChef Celebrity.

El Turco Husaín no se guardó nada y cruzó a Yanina Latorre: "Salgo al cruce"

Por Agustín Zamora
 

Wanda Nara expuso un mensaje de Grego Rossello tras su separación y reavivó rumores de acercamiento

Por Redacción Espectáculos