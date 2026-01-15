15 de enero de 2026 - 09:52

Yanina Latorre reveló que Martín Migueles abandonó a su ex estando embarazada: "La dejó en la calle"

Desde sus redes sociales, la conductora destrozó al exnovio de Wanda Nara y detalló como fue su relación anterior.

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En una extensa seguidilla de publicaciones, Yanina aseguró haber hablado con la ex pareja de Migueles y compartió su testimonio, que describe una historia marcada por el abandono, el conflicto judicial y un hijo que, según denuncian, el empresario nunca quiso reconocer en los hechos.

Wanda Nara
Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

“La dejó embarazada, por otra mujer. Tuvo el niño sola. No la ayudó en nada. Hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce. Él dice que no lo conoce porque la ex no lo deja. Eso es mentira. Hay pruebas”, comenzó diciendo la conductora.

Según el relato, Migueles habría prometido encuentros con el nene que nunca cumplió: “Las veces que pactaron encuentro, él plantó al niño. Un chiquito ilusionado. La deja y la deja en la calle embarazada y sin un lugar para vivir. Esto fue en diciembre del 2019. Él le manda sus cosas en una Kangoo a la casa de los padres. Hasta marzo de 2020 no le pasó un peso. Sola y embarazada cuatro meses consecutivos”, agregó.

Yanina Latorre
Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Yanina también reveló un episodio estremecedor: “Cuando ella le dijo que el embarazo era riesgoso y que tenía presión alta, ¿saben lo que le contestó? ‘Ojalá que lo pierdas’. Lindo tipo, ¿no?”.

Qué le dijo Martín Migueles a Wanda Nara sobre su hijo no reconocido

Sobre las versiones que Migueles le estaría dando a Wanda, Latorre fue tajante: “Él le dice a Wanda que ella le clavó el embarazo y que usa al hijo para pedirle dinero y no dejarlo verlo. Todo mentira. La ex de Migueles va a ir a la Justicia de nuevo y va a demostrar todo. Su verdad es la única verdad, él miente”.

En cuanto al dinero, Yanina detalló que la mujer tuvo que iniciar un juicio de alimentos: “Siempre le pasó muy poco dinero. Nunca pagó nada ni se interesó por la vida del niño. Ella le hizo juicio de alimentos. Lo ganó el año pasado. La cuota a pagar es de 800.000 pesos… la paga, pero no le alcanza ahora”.

Wanda Nara
Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Y contrastó esa realidad con el presente del empresario: “Ella es maestra y hace malabares para darle todo a su hijo. La ayudan papás del colegio. Y él en Punta del Este con Wanda, dólares en la mano y avión privado”.

“Cuando ella conoció a Migueles, él le dijo que era soltero y sin hijos. A los cinco meses se enteró que tenía mujer y una nena de 8 años, que hoy tiene 21. Ella lo perdonó”, añadió.

Asimismo, la conductora de Sálvese Quien Pueda lanzó una dura reflexión que apunta directamente a su vínculo actual con Wanda: “Las mismas mentiras le dice a Wanda y estoy segura de que ahora pidió conocer al hijo no porque le importe, sino porque quiere impresionarla. Qué triste todo”.

“El bebé fue buscado y eligieron juntos el nombre. ¿Se puede ser tan siniestro de negar un hijo?”, cerró Yanina, despertando todo tipo de repercusiones con su información.

