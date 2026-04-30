30 de abril de 2026 - 10:04

Shakira aún no canta en Copacabana y ya superó los récords de Madonna y Lady Gaga

La presentación de la artista colombiana alcanzaría una convocatoria de 2 millones de turistas y lugareños. En recaudación, proyectan recaudar 160 millones de dólares.

Shakira ya está en Copacabana y su show será el de mayor recaudación de la historia.

Shakira ya está en Copacabana y su show será el de mayor recaudación de la historia.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Según datos difundidos por el alcalde Eduardo Cavalieri, el espectáculo de la artista colombiana generaría alrededor de 800 millones de reales, unos 160 millones de dólares. Cifra que multiplica por 40 la inversión realizada por el municipio.

Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, los shows de Copacabana.
Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, los shows de Copacabana.

Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, los shows de Copacabana.

El número supera ampliamente los antecedentes recientes. Madonna había generado 469 millones de reales, mientras que Lady Gaga alcanzó los 592 millones. En ambos casos, se trató de eventos multitudinarios en el mismo escenario icónico de Brasil.

Durante una conferencia centrada en la logística del operativo, las autoridades señalaron que el impacto se reflejará especialmente en el turismo, el transporte y la ocupación hotelera. Incluso anticiparon niveles récord en el aeropuerto internacional de Galeão, la terminal de ómnibus y la llegada de visitantes extranjeros, sin contar el movimiento en vuelos nacionales.

Una marea humana en Copacabana por ver a Shakira

Las estimaciones apuntan a una convocatoria cercana a 2 millones de personas, lo que ubicaría al recital de Shakira entre los más convocantes de la historia de Copacabana. Como referencia, Madonna reunió 1,6 millones de asistentes y Lady Gaga alcanzó los 2,1 millones.

Del total previsto 278 mil serán turistas brasileños, 32 mil extranjeros y 1,7 millones residentes locales.

Unas 2 millones de personas esperan ver a Shakira en Copacabana.
Unas 2 millones de personas esperan ver a Shakira en Copacabana.

Unas 2 millones de personas esperan ver a Shakira en Copacabana.

El gasto total estimado rondaría los 776,2 millones de reales, impulsado principalmente por el consumo en hotelería, gastronomía y comercios.

Con una inversión pública cercana a los 20 millones de reales, el retorno económico proyectado posiciona al evento como una de las apuestas más rentables del calendario cultural de Río.

Shakira y su llegada a Copacabana

La Loba ya está en suelo brasileño y hasta publicó fotos con la zona montañosa que rodea Copacabana de fondo. Además grabó reels frente a la playa y con la artista local Anitta, con quién sacó este mes el tema “Choka Choka”.

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En su TikTok subió videos probando comida regional en un fluido portugués y con la remera de Brasil puesta. Así como la valija que llevó cargada de una bikini, pareos, havaianas y un abanico todo en tonos verdes y amarillos.

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