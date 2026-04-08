8 de abril de 2026 - 10:29

¿Ejemplar? La extrema medida de Shakira con sus hijos en tiempos de redes sociales

La cantante contó qué hace para que Milan y Sasha crezcan sin la toxicidad y violencia que se ve en internet.

Shakira y el cuidado con sus hijos sobre el uso de las redes sociales.&nbsp;

Shakira y el cuidado con sus hijos sobre el uso de las redes sociales. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En medio de la exposición constante que implica ser una de las artistas más reconocidas del mundo, Shakira decidió marcar una línea clara cuando se trata de la crianza de sus hijos y el uso de las redes sociales. "No tienen que buscar su nombre, ni el mío ni el de su padre", dictaminó.

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La medida extrema de Shakira con las redes sociales y sus hijos

Durante una reciente entrevista en la televisión española, con la conductora Henar Álvarez en su programa “Al cielo con ella”, la cantante colombiana abrió la puerta a un aspecto poco visible de su vida cotidiana: las estrictas reglas que aplica para reducir al mínimo el contacto de Milan, de 13 años, y Sasha, de 11 años, con Internet y las plataformas digitales.

“Ellos ya tienen la suficiente experiencia y madurez para no buscar donde no tienen que buscar. Tienen el tema de la tecnología muy controlado”, inició.

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La colombiana planteó un control firme sobre el uso de la tecnología. Según explicó, sus hijos no cuentan con teléfonos propios y el acceso a dispositivos está limitado tanto en tiempo como en contenido. Incluso el uso de plataformas masivas de video está directamente restringido, en un intento por evitar la sobreexposición y el consumo de información sin filtro.

No tienen teléfono, tienen un iPad que se lo doy el sábado por la mañana una hora. Les prohibí YouTube directamente. Saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples (y que) la verdad no está en las redes sociales. No tienen que buscar su nombre, ni el mío ni el de su padre”, detalló.

Y resolvió: “Yo no me meto a ver qué dice la gente de mí; solo le digo a mi equipo que me manden las cosas bonitas, yo no me entero de nada”.

La prohibición de las redes y su separación con Gerard Piqué

La artista viene de atravesar una ruptura altamente mediática con Gerard Piqué, que derivó en canciones, repercusiones globales y un conflicto que trascendió lo privado. En ese contexto, e l foco está puesto en evitar que los menores queden atrapados en la narrativa pública que rodea a sus padres.

gerard piqué

"Lo que hago es contarme a mí misma, contar mi verdad. Mucha gente sabe que me rompí en mil pedazos, como les pasa a mucha en algún momento de la vida, y me reconstruí a mi misma pieza a pieza. A partir de ahí emprendí un viaje hacia mí misma y busqué las herramientas dentro de mí misma. En ese viaje a las profundidades de mí misma encontré, a través de mi música, mi propia fuerza", contó sobre su ruptura.

La cantante se mostró a favor de que existan regulaciones más estrictas sobre el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales, como en España donde se prohibió para menores de 15 años. Mencionó que algunos países ya avanzan en ese sentido y expresó su deseo de que ese tipo de medidas se amplíen, con el objetivo de proteger a las nuevas generaciones de los efectos de la hiperconectividad.

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