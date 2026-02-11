11 de febrero de 2026 - 12:11

Shakira confirmada para Copacabana en 2026: cuándo será su show gratuito

La cantante colombiana será la figura de este año en Río de Janeiro. En ediciones anteriores estuvieron Madonna (2024) y Lady Gaga (2025).

Shakira cantará gratis en la playa de Copacabana: 2 de mayo de 2026

Shakira cantará gratis en la playa de Copacabana: 2 de mayo de 2026

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La información fue difundida por el columnista Lauro Jardim, del diario brasileño O Globo, y luego confirmada por g1. Cerca del mediodía, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, publicó un video de la artista y ratificó oficialmente la actuación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardopaes/status/2021589175149920355?s=20&partner=&hide_thread=false

El evento es un espectáculo de acceso libre para el público en la playa de Copacabana, financiado por la Alcaldía de Río de Janeiro y patrocinadores privados.

Shakira se subirá al escenario de "Todo Mundo no Rio" en Copacabana

Shakira firmó este martes 10 de febrero un contrato con la productora Bonus Track, propiedad de Luiz Oscar Niemeyer. Según trascendió, la artista subirá al escenario a las 21.45 del 2 de mayo. El espectáculo contará con transmisión de TV Globo y tendrá el patrocinio de la marca Corona. Además, incluirá un número previo a cargo de un telonero, cuyo nombre todavía no fue anunciado.

La expectativa por la posible presencia de la cantante en Copacabana había comenzado semanas atrás. A comienzos de año, publicaciones de fanáticos en redes sociales y menciones en sitios especializados en música señalaron que Shakira era la elegida para el tradicional evento masivo frente al mar.

Shakira (2)

Incluso, un supuesto recital de la artista en “Todo Mundo no Rio” apareció fechado para el 9 de mayo de 2026 en la plataforma Songkick y en la grilla de la aplicación de streaming Deezer, que patrocinó las ediciones anteriores. Sin embargo, pocos días después esa información dejó de figurar en el sitio de la gira.

En enero, el propio Eduardo Paes alimentó las versiones al compartir en sus redes un video de Shakira acompañado por el mensaje: “¿Será? ¡No sé nada!”. Esa publicación desató especulaciones entre los seguidores de la artista y reforzó la posibilidad de su desembarco en una de las playas más emblemáticas del mundo, que volverá a recibir a una estrella internacional en un show abierto y multitudinario.

