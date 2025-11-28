La pelea de Shakira con Mario Pergolini por Antonio de la Rúa: "Le decís algo y me voy"

El periodista Mario Pergolini contó una insólita anécdota de 2001 que vivió junto a Shakira y Antonito de la Rúa. En plena crisis económica, una pregunta del conductor incomodó a la cantante , quien defendió con contundencia a quien en ese entonces era su pareja e hijo del cuestionado presidente Fernando de la Rúa .

Las inusuales exigencias de Shakira para cantar en Córdoba y un "colapso" que entusiasma

"Viviendo juntos": por qué Shakira se volvió a enamorar de Antonio de la Rúa

En su programa de Vorterix, "Dejá que entre el sol" , Pergolini recordó el tenso momento que vivió con la colombiana . En 2001, en lo que relató como “pleno quilombo económico” , fue convocado para conducir los primeros Video Music Awards.

A la producción de MTV, a cargo de la premiación, el conductor le explicó que él, como argentino, tenía que hacer al menos un chiste o comentario sobre Shakira y Antonito , quienes iban a estar en la gala.

Ante la negativa, Pergolini retrucó: “No puedo no hacerlo. No puedo decir ‘ay, qué bueno, Shakira’; algo tengo que comentar”.

La respuesta del equipo fue que, si lo hacía, la colombiana abandonaría la premiación. Tras tres días de ensayo, se concretó una reunión entre los directivos de MTV, Shakira y Antonito. “Lleguemos a un acuerdo, algo tenemos que hacer”, planteó el argentino.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Deja que entre el sol (@dejaqueentreelsol)

Según Pergolini, Shakira le respondió: “Le decís algo (a Antonio), me doy media vuelta y me voy”. A lo que Mario retrucó que no iba a hacer mención de ella, sino del hijo del presidente. En una frase que, según argumentó, recuerda perfectamente, Antonito le respondió: “Yo no tengo ningún problema. Entiendo lo que está pasando”.

Sin embargo, la estrella internacional cerró la discusión y repitió la frase: “Te tocan, yo me doy media vuelta y me voy”. Al unísono la mesa del programa coincidió en que la mujer era "una leona".

Shakira y Antonito, ¿de nuevo juntos?

Luego de 14 años separados, crecieron los rumores de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa. Distintas versiones aseguran que la cantante y el hijo del expresidente argentino habrían retomado el contacto tras reencontrarse por motivos laborales, ya que él forma parte del equipo de producción del tour mundial "Las mujeres ya no lloran".

Shakira entró a su show de la mano de la hija de Antonio de la Rúa y confirmó los rumores Shakira entró a su show de la mano de la hija de Antonio de la Rúa y confirmó los rumores

De acuerdo con esa información, el vínculo llevaría varios meses en desarrollo, se mantendría con bajo perfil y, en ese tiempo, la relación habría avanzado incluso hacia una convivencia. Uno de los puntos clave del acercamiento habría sido la buena relación de Antonio con los hijos de la artista, un aspecto que habría contribuido a afianzar el lazo entre ambos.

Las señales que alimentaron estas versiones no tardaron en aparecer: Shakira volvió a interpretar “Día de enero”, la balada que le dedicó a De la Rúa en 2005, y también fue vista junto a él y sus hijos en un partido de béisbol en San Diego. Además, compartieron distintos momentos durante la gira de la cantante por Los Ángeles, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible regreso sentimental.

Antonio de la Rúa a los besos pero con una mujer que no es Shakira. Antonio de la Rúa a los besos pero con una mujer que no es Shakira. gentileza

Sin embargo, los rumores se acallaron en octubre cuando el hijo del expresidente apareció con una mujer a los besos en un restaurante. Se trata de Fernanda Buschmann, de 40 años y ciudadanía brasileña.