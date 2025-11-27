No se guardó nada: Mario Pergolini respondió después de que Pampita dijo que iría a su programa si le pagaran

El conductor hizo varios comentarios sobre la decisión de la modelo, quién aseguró que sólo iría a entrevistas por una suma de dinero específica.

Otro Día Perdido, ciclo conducido por Mario Pergolini, se ha convertido en uno de los hitos más importantes de la televisión argentina en los últimos meses. Distintas figuras del espectáculo han pasado por sus entrevistas, las cuáles han repercutido en redes y medios. Sin embargo, una nueva controversia se desató luego de que Pampita asegurara que iría si le pagaran.

Mario Pergolini A tres meses del estreno de Otro Día Perdido, resiste a fuerza de buenas entrevistas y músculo televisivo. Web La respuesta de Mario pergolini El intercambio generó reacciones inmediatas en Otro día perdido, donde Rada y Laila Roth sumaron comentarios irónicos sobre las supuestas condiciones de la invitada. El conductor retomó el asunto con humor cuando expresó sorpresa ante la existencia de un “presupuesto” específico para entrevistas y remató con una comparación sobre choques de autos. La dinámica del ciclo se apoyó en esa mezcla de asombro y picardía mientras los integrantes evaluaron, entre risas, la posibilidad de reunir dinero entre ellos. Rada incluso explicó que él y Laila acudían al propio programa sin cobrar un peso y armó la escena como una especie de vaquita improbable para sumar a la modelo.

La polémica que envolvió a Pampita La discusión no quedó encerrada en el estudio. Unos días antes, en SQP, Yanina Latorre planteó que un invitado no debía cobrar cuando lo convocaban para una nota y recordó que en la visita a Susana la animadora habría recibido once mil dólares sin aportar demasiado en cámara.

Embed Banco a Pampita en esta.



Yo si fuera ella pediría lo mismo, además ella te va, genera #rating (con la expectativa de una entrevista fuerte) y no te dice nada.



Se lleva su billete y te la hace de oro, si no pregúntale a Susana pic.twitter.com/VDdzxcejDu — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) November 25, 2025 Lizardo Ponce trajo su propia experiencia desde La Casa cuando relató que Pampita figuraba entre las pocas invitadas que cobraban para asistir a streamings y señaló que, en su caso, la inversión del canal resultó bien justificada. El comentario se enlazó con lo que mencionó Fede Popgold al advertir que un pago en dólares para una presencia implicaba una facturación difícil de sostener para un medio sostenido por pauta privada.

Pampita El comentario de Yanina Latorre El tono subió cuando Latorre exageró, con un tono humorístico, que aceptaría montos similares sin dudar y remató con una referencia a la lógica del ciclo de Pergolini, donde según ella ya asistía gente muy destacada sin ese tipo de exigencias.