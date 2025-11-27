27 de noviembre de 2025 - 20:34

No se guardó nada: Mario Pergolini respondió después de que Pampita dijo que iría a su programa si le pagaran

El conductor hizo varios comentarios sobre la decisión de la modelo, quién aseguró que sólo iría a entrevistas por una suma de dinero específica.

Mario Pergolini
Por Redacción Espectáculos

Otro Día Perdido, ciclo conducido por Mario Pergolini, se ha convertido en uno de los hitos más importantes de la televisión argentina en los últimos meses. Distintas figuras del espectáculo han pasado por sus entrevistas, las cuáles han repercutido en redes y medios. Sin embargo, una nueva controversia se desató luego de que Pampita asegurara que iría si le pagaran.

La respuesta de Mario pergolini

El intercambio generó reacciones inmediatas en Otro día perdido, donde Rada y Laila Roth sumaron comentarios irónicos sobre las supuestas condiciones de la invitada. El conductor retomó el asunto con humor cuando expresó sorpresa ante la existencia de un “presupuesto” específico para entrevistas y remató con una comparación sobre choques de autos. La dinámica del ciclo se apoyó en esa mezcla de asombro y picardía mientras los integrantes evaluaron, entre risas, la posibilidad de reunir dinero entre ellos. Rada incluso explicó que él y Laila acudían al propio programa sin cobrar un peso y armó la escena como una especie de vaquita improbable para sumar a la modelo.

La polémica que envolvió a Pampita

La discusión no quedó encerrada en el estudio. Unos días antes, en SQP, Yanina Latorre planteó que un invitado no debía cobrar cuando lo convocaban para una nota y recordó que en la visita a Susana la animadora habría recibido once mil dólares sin aportar demasiado en cámara.

Lizardo Ponce trajo su propia experiencia desde La Casa cuando relató que Pampita figuraba entre las pocas invitadas que cobraban para asistir a streamings y señaló que, en su caso, la inversión del canal resultó bien justificada. El comentario se enlazó con lo que mencionó Fede Popgold al advertir que un pago en dólares para una presencia implicaba una facturación difícil de sostener para un medio sostenido por pauta privada.

Pampita

El comentario de Yanina Latorre

El tono subió cuando Latorre exageró, con un tono humorístico, que aceptaría montos similares sin dudar y remató con una referencia a la lógica del ciclo de Pergolini, donde según ella ya asistía gente muy destacada sin ese tipo de exigencias.

En paralelo, la modelo explicó que evitaba la mayoría de los programas televisivos salvo excepciones puntuales, como el de Georgina, donde se sentía cómoda y consideraba que le ofrecían una nota que realmente le sumaba. Popgold completó el cuadro cuando indicó que cada figura evaluaba su propio negocio y que, en su caso, la entendía aunque observara momentos en los que el vínculo entre dinero y presencia generaba intervenciones más frías, como lo que recordó de su paso por el living de Susana después del divorcio de Roberto García Moritán.

