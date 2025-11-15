La entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y Mauro Icardi logró puntos históricos de rating

Este viernes 14 de noviembre, tras bajar algunas notas, la China Suárez se presentó en El Trece en una entrevista exclusiva junto a Mario Pergolini en Otro día perdido, después de varios escándalos por los lugares a los que asistiría. P ara sorpresa de muchos, la actriz asistió con Mauro Icardi.

La entrevista sirvió para que la actriz y Disney promocionen su película y además , la ex Casi Ángeles pudo hablar de su vida privada y defenderse de todas las polémicas.

En materia de rating, el ciclo que se emite por el canal del solcito lograba 6.0 puntos de rating a las 23:02 , según los datos de la medidora Kantar Ibope Media .

A las 23:13 , el programa de Mario Pergolini lograba 6.4 puntos de rating en El Trece mientras que la repetición del partido de Argentina con Angola medía en Telefe 4.0 puntos.

A las 23:18, Otro día perdido se mantuvo en esa franja, subiendo a 6.8 puntos de rating y seguía ganándole a Telefe que tocaba los 3.8 puntos .

A las 23:31, el encuentro entre Icardi, la China Suárez y Mario Pergolini subía a 7.7 puntos para El Trece. Por su lado, Telefe estaba en 3.4 puntos.

A las 23:37, Otro día perdido obtenía 7.5 puntos de rating. Con el pasar de los minutos, el partido de la Scaloneta se derrumbó y la entrevista del ex CQC llegó a su pico.

A las 23:58, los 7.8 puntos de rating hicieron que la China y Mauro Icardi lograran estar a altura de lo que esperaba la producción y el mismo conductor.