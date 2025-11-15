15 de noviembre de 2025 - 08:48

La entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y Mauro Icardi logró puntos históricos de rating

En la noche del viernes, Mario Pergolini recibió en su programa a la pareja y logró posicionarse entre los más vistos.

Este viernes 14 de noviembre, tras bajar algunas notas, la China Suárez se presentó en El Trece en una entrevista exclusiva junto a Mario Pergolini en Otro día perdido, después de varios escándalos por los lugares a los que asistiría. Para sorpresa de muchos, la actriz asistió con Mauro Icardi.

Cuántos puntos de rating logró la entrevista de la China Suárez

En materia de rating, el ciclo que se emite por el canal del solcito lograba 6.0 puntos de rating a las 23:02, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.

A las 23:13, el programa de Mario Pergolini lograba 6.4 puntos de rating en El Trece mientras que la repetición del partido de Argentina con Angola medía en Telefe 4.0 puntos.

A las 23:18, Otro día perdido se mantuvo en esa franja, subiendo a 6.8 puntos de rating y seguía ganándole a Telefe que tocaba los 3.8 puntos.

A las 23:31, el encuentro entre Icardi, la China Suárez y Mario Pergolini subía a 7.7 puntos para El Trece. Por su lado, Telefe estaba en 3.4 puntos.

A las 23:37, Otro día perdido obtenía 7.5 puntos de rating. Con el pasar de los minutos, el partido de la Scaloneta se derrumbó y la entrevista del ex CQC llegó a su pico.

A las 23:58, los 7.8 puntos de rating hicieron que la China y Mauro Icardi lograran estar a altura de lo que esperaba la producción y el mismo conductor.

