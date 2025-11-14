14 de noviembre de 2025 - 09:52

La China Suárez suma una inesperada enemiga: "Se acuesta con el marido de..."

En el streaming de El Trece, una de las figuras de renombre de la televisión argentina sorprendió a todos con sus fuertes declaraciones sobre La China Suárez.

Charlotte Caniggia enfrentó a la China Suárez tras analizar su nuevo trabajo.

Charlotte Caniggia enfrentó a la China Suárez tras analizar su nuevo trabajo.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

La Joaqui y la China Suárez se habrían distanciado por un viejo amor que tuvieron en común.

No es Icardi: este es el futbolista que distanció a la China Suárez y La Joaqui

Por Agustín Zamora
Marianela Mirra y José Alperovich ya tienen fecha de casamiento.

José Alperovich y Marianela Mirra ultiman detalles de una boda millonaria y de bajo perfil

Por Redacción Espectáculos

Todo comenzó cuando su compañero le contó a Charlotte de qué trata Hija del fuego, la venganza de la bastarda, la nueva serie en la que trabaja la China Suárez. Aguilar explicó la trama para ponerla en contexto.

“En la serie, ella es una chica que llega a un pueblo del sur, que quiere tomar venganza, porque mataron a uno de sus padres. Se acuesta con el marido de una para robarle y cobrar venganza y vengarse familiar".

Charlotte Caniggia
Charlotte Caniggia enfrentó a la China Suárez tras analizar su nuevo trabajo.

Charlotte Caniggia enfrentó a la China Suárez tras analizar su nuevo trabajo.

Lejos de sorprenderse, Charlotte reaccionó de la manera más filosa posible. “Ah, pero eso hizo toda la vida. No solo en la vida cotidiana. El papel de ella en todas las películas y series es robar chongos. Ella desde chiquitita hace estas cosas”.

Embed

Charlotte Caniggia criticó a la China Suárez

La mediática no solo cuestionó los personajes que interpreta la ex Casi Ángeles en ficción, sino que insinuó que esa conducta se habría trasladado a la vida real. “Y se metió tanto en el papel que empezó a joder a… Se metió con casados y todo eso, ¿viste?”, lanzó sin dudar.

Charlotte fue incluso más lejos, asegurando que la actriz habría quedado atrapada en ese tipo de personajes. Se la comió el personaje. Eso es lo que pasó con la China. Se la comió, dijo, ‘Ah, esta maldita zorra, esa voy a hacer yo’. Y así todas las películas. Como que no pudo salir del personaje".

Embed - Hija Del Fuego: La Venganza de la Bastarda | Tráiler oficial | Disney+

Las declaraciones fueron tan fuertes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. El fragmento, replicado por usuarios y portales de espectáculos, impulsó el nombre de Charlotte al centro de la conversación digital, en una nueva polémica que promete seguir sumando capítulos.

La China Suárez, por el momento, no respondió a las acusaciones, pero el comentario de la hija de Mariana Nannis ya hizo ruido dentro del ambiente y dejó instalada una frase que será difícil de esquivar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

una llegada escandalosa a la argentina: la china suarez respondio a las duras criticas en su contra

Una llegada escandalosa a la Argentina: la China Suárez respondió a las duras críticas en su contra

Por Redacción Espectáculos
Paula Chaves dijo si bien en un futuro la entrevistaría a la China Suaréz hoy prefiere evitar problemas. 

Paula Chaves rompió el silencio y contó la razón por la cuál no quiso entrevistar a la China Suaréz

Por Redacción Espectáculos
moria casan y la china suarez, en un mano a mano explosivo: te voy a preguntar de todo

Moria Casán y la China Suárez, en un mano a mano explosivo: "Te voy a preguntar de todo"

Por Redacción Espectáculos
tras las entrevistas fallidas en streaming, la china suarez sera entrevistada por un historico conductor

Tras las entrevistas fallidas en streaming, la China Suárez será entrevistada por un histórico conductor

Por Redacción Espectáculos