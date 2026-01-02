2 de enero de 2026 - 10:58

La China Suárez contó lo que nadie sabía de su relación con Mauro Icardi: "Me observa y..."

La actriz compartió una imagen junto al futbolista y le dedicó un texto cargado de emoción que no pasó desapercibido.

La China Suárez le dedicó un sentido posteo a Mauro Icardi.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La China Suárez volvió a ser tendencia y, esta vez, no fue por un escándalo sino por una declaración de amor que derritió Instagram. La actriz y cantante compartió en sus historias una foto súper sentimental junto a Mauro Icardi, en la que se los ve abrazados, sonrientes y brindando, y la acompañó con un texto que dejó en claro lo fuerte que está viviendo este romance.

La ex Gran Hermano lleva casi 20 días internada por una rara enfermedad.

Qué enfermedad tiene Silvina Scheffler: la ex Gran Hermano pelea por su vida

Por Agustín Zamora
Hallaron muerta a la hija de Tommy Lee Jones en un hotel de San Francisco.

Hallaron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones en un hotel: tenía 34 años

Por Redacción Espectáculos

La imagen, en tonos blanco y negro y con un clima de celebración, muestra a la pareja muy pegada, con gestos de complicidad y felicidad.

China Suárez
Pero lo que más impactó fue el mensaje que escribió la China sobre la postal: “Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme, rota, a amarme como nunca me habían amado“, comenzó escribiendo la ex Casi Ángeles en un posteo que compartió en Instagram Stories.

“Feliz año a quien se ríe conmigo 24 horas, a quien me observa y acompaña. Nadie jamás te hará sombra”, agregó. Y cerró, a corazón abierto: “Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos”.

China Suárez
La China Suárez subió una historia con música de Wanda Nara y la borró

La China Suárez arrancó el 2026 con un gesto que no pasó desapercibido y volvió a encender el radar mediático. En las primeras horas del año nuevo, la actriz compartió una historia en su cuenta de Instagram que combinó ironía, mensaje personal y una elección musical polémica.

La historia que subió Eugenia Suárez pertenecía a una cuenta de memes y mostraba dos imágenes de ella. En la primera, aparecía al natural, sin maquillaje, representando la tarde del 31 de diciembre. En la segunda, se la veía producida, lista para la celebración nocturna de Año Nuevo.

Embed

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención no estuvo en las palabras ni en las fotos, sino en la música elegida para acompañar la historia. La China musicalizó la publicación conBad Bitch”, la canción de Wanda Nara.

La elección no pasó inadvertida, sobre todo por el historial público de tensiones y cruces indirectos entre ambas figuras. La historia permaneció activa apenas unos minutos antes de ser eliminada de su perfil. Sin embargo, varios usuarios lograron capturar la publicación, lo que permitió que el contenido circulara rápidamente y se viralizara.

