17 de diciembre de 2025 - 12:35

la China Suárez decide el futuro laboral de Mauro Icardi: "Quiere ir a un lugar donde..."

En medio de su crisis en el Galatasaray, dos clubes europeos se interesaron en Icardi. La actriz es quién tendría la última palabra.

La China Suárez quiere que Mauro Icardi deje Turquía.&nbsp;

La China Suárez quiere que Mauro Icardi deje Turquía. 

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Mauro Icardi atraviesa semanas turbulentas en Turquía y su continuidad en el Galatasaray parece cada vez más frágil. Lesiones, desgaste interno y rumores constantes rodean al delantero argentino, que ya empieza a proyectar su futuro lejos de Estambul. En ese escenario, España aparece como el destino más firme y con dos clubes concretos en el radar.

Leé además

Así es la enorme casa del Dibu Martínez en Mar del Plata.

Así es la lujosa mansión del "Dibu" Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

Por Agustín Zamora
quien es bernardo sola, el marido de maru botana que fue denunciado por acoso

Quién es Bernardo Solá, el marido de Maru Botana que fue denunciado por acoso

Por Redacción Espectáculos

La información fue revelada en Mitre Live, donde Juan Etchegoyen dialogó con el periodista español Roberto Antolín, quien fue tajante al describir la situación actual del futbolista. “Icardi pasó su contrato lesionado y enamorado de la China Suárez”, lanzó sin rodeos, al tiempo que desestimó versiones falsas: “Las fake news siempre vienen de la parte interesada”.

La China Suárez define el futuro de Icardi

En ese punto, el rol de la China Suárez resulta determinante. De acuerdo a la información que circula en España, la actriz ya habría manifestado su preferencia por instalarse definitivamente en ese país. “Ella quiere España y no quiere ninguna aventura musulmana más”, aseguró Antolín, remarcando que Madrid y sus alrededores son un entorno en el que la actriz ya se sintió cómoda en el pasado.

Mauro Icardi
Mauro Icardi podr&iacute;a cambiar de club en 2026.

Mauro Icardi podría cambiar de club en 2026.

El plan se activaría a partir de junio del próximo año, cuando finalice el vínculo de Icardi con el Galatasaray. Llegar como agente libre le permitiría al delantero negociar un contrato más beneficioso y elegir destino sin presiones. “Tiene que ir a un lugar donde su pareja esté feliz, y ese lugar no es Estambul”, insistió el periodista.

La frase que cerró la información no dejó lugar a dudas sobre quién lleva el timón de la decisión: “Acá se va a hacer lo que diga la China Suárez, no le des más vueltas”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marta Fort no se guardó nada y criticó a la China Suárez.

Marta Fort sorprendió al opinar sobre la fama de la China Suárez: "Es de las que se c...."

Por Agustín Zamora
Quiénes son los mendocinos que hicieron historia al ganar la primera edición del Martín Fierro de la Danza

Chakaymanta, ganadores del Martín Fierro de danza, en Aconcagua Radio

Por Redacción Espectáculos
Con un argentino protagonista: Netflix canceló la 2° temporada de una ambiciosa serie

Con un argentino protagonista: Netflix canceló la 2° temporada de una ambiciosa serie

Por Redacción Espectáculos
Cuándo se estrena la segunda temporada de la serie de Stephen King.

"It: bienvenidos a Derry": el dato aterrador sobre Pennywise y qué se sabe de la 2° temporada

Por Redacción Espectáculos