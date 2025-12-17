la China Suárez decide el futuro laboral de Mauro Icardi: "Quiere ir a un lugar donde..."

En medio de su crisis en el Galatasaray, dos clubes europeos se interesaron en Icardi. La actriz es quién tendría la última palabra.

Mauro Icardi atraviesa semanas turbulentas en Turquía y su continuidad en el Galatasaray parece cada vez más frágil. Lesiones, desgaste interno y rumores constantes rodean al delantero argentino, que ya empieza a proyectar su futuro lejos de Estambul. En ese escenario, España aparece como el destino más firme y con dos clubes concretos en el radar.

La información fue revelada en Mitre Live, donde Juan Etchegoyen dialogó con el periodista español Roberto Antolín, quien fue tajante al describir la situación actual del futbolista. “Icardi pasó su contrato lesionado y enamorado de la China Suárez”, lanzó sin rodeos, al tiempo que desestimó versiones falsas: “Las fake news siempre vienen de la parte interesada”.

Según Antolín, el entorno de Mauro Icardi ya inició contactos formales en España con dos instituciones puntuales: Elche, club que pertenece al empresario argentino Christian Bragarnik, y Real Oviedo, que forma parte del Grupo Pachuca. Ambas opciones, si bien alejadas del primer plano europeo, le garantizarían estabilidad deportiva y calidad de vida.

La China Suárez define el futuro de Icardi En ese punto, el rol de la China Suárez resulta determinante. De acuerdo a la información que circula en España, la actriz ya habría manifestado su preferencia por instalarse definitivamente en ese país. “Ella quiere España y no quiere ninguna aventura musulmana más”, aseguró Antolín, remarcando que Madrid y sus alrededores son un entorno en el que la actriz ya se sintió cómoda en el pasado.

Mauro Icardi Mauro Icardi podría cambiar de club en 2026. Web El plan se activaría a partir de junio del próximo año, cuando finalice el vínculo de Icardi con el Galatasaray. Llegar como agente libre le permitiría al delantero negociar un contrato más beneficioso y elegir destino sin presiones. “Tiene que ir a un lugar donde su pareja esté feliz, y ese lugar no es Estambul”, insistió el periodista.