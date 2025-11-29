Las fotos del primer aniversario de la China Suárez y Mauro Icardi que desataron rumores de casamiento

La China Suárez celebra su primer aniversario de pareja junto al futbolista Mauro Icardi en Turquía. La actriz compartió en sus rede sociales fotografías de momento, donde deja ver el gesto romántico de su pareja y desató rumores de compromiso.

En las imágenes, la China posó abrazando un enorme ramo circular de rosas rojas con forma de corazón, acompañado de una dedicatoria escrita a mano que decía: “Feliz aniversario mi amor”. Junto al ramo y la nota, se podía ver un pequeño estuche.

Un detalle crucial que no pasó desapercibido y que alimentó las especulaciones de casamiento fue el anillo que lució la actriz en un carrusel de fotos. La joya se destacaba por su piedra preciosa montada sobre una banda metálica fina de color plateado. Por el momento, solo de especulaciones, a la espera de una confirmación oficial por parte de la pareja.

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi comenzó en medio de una gran exposición mediática, luego de aquella polémica inicial en octubre de 2021 con la explosión del llamado “Wandagate”, que involucró a Wanda Nara , exesposa del futbolista.

Luego de tres años, la actriz y el futbolista del Galatasaray habrían iniciado formalmente su noviazgo el 29 de noviembre de 2024. Sin embargo la pareja tomó un par de meses para hacer pública su relación.

En una reciente entrevista junto a Moria Casán, la China Suárez reveló detalles inéditos sobre el comienzo del romance. Contó que él le escribió primero “en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, dijo sobre su relación con Benjamín Vicuña.

Incluso reveló, con el permiso de su pareja el primer mensaje que Icardi le envió, el cual decía “Esa boquita”. Según ella, él mantiene una “obsesión” con su boca desde aquel primer intercambio.

La actriz recordó con nerviosismo su primer encuentro, para el cual viajó desde Madrid a París, llegando antes que él al hotel donde Icardi había reservado una suite. “Llegué yo primero, tenía unos nervios…”, confesó. Además, detalló que optó por un look simple y natural: “Sin maquillaje, zapatillas, tenía un pantalón ancho negro y una camiseta blanca. Dije si no le gusto así, ya está”, señaló entre risas.

En la actualidad, la pareja disfruta de su vida en Estambul, Turquía, donde Icardi continúa su carrera en el Galatasaray. La actriz y sus hijos se han adaptado a la nueva vida en el país.