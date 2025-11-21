21 de noviembre de 2025 - 21:22

Una tremenda reacción: Wanda Nara habló sobre la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini

La conductora de MasterChef Celebrity dio su opinión sobre la entrevista en la participó su ex pareja, Mauro Icardi.

Wanda Nara no pudo evitar las emociones al recordar a su abuela.

Por Redacción Espectáculos

Wanda Nara protagonizó un momento filoso e incómodo cuando le preguntaron por las entrevistas que dieron en los últimos días Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez. Tras ser interceptada por la cámara de Sálvese Quien Pueda, Wanda se mostró molesta ante la consulta: “¿Cómo viviste la semana pasada con la llegada de Mauro y la China?”, indagó.

China Suárez
La entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez logró altos puntos de rating. Wanda Nara opinó sobre ello.

Wanda cortó en seco, sin vueltas y con contundencia: “No, no. No hablo yo de eso, no hablo más”, dijo, firme en su postura. A pesar de la negativa, la notera del programa que condujo Yanina Latorre por América insistió: “¿No viste ninguna entrevista?”. Pero Wanda dejó claro que no le interesó entrar en la polémica: “No vi nada“, aseguró. Y cerró: “Estuve trabajando un montón y paré porque hizo frío y estuvieron todos acá hace un montón de tiempo”.

El descubrimiento de Juariu sobre la China Suárez

Juariu encendió las redes sociales con un hallazgo que prometió traer cola. La especialista en rastrear movimientos digitales de los famosos encontró una vieja interacción de Mauro Icardi hacia Eugenia “la China” Suárez, que dató del 25 de noviembre de 2019.

La China Suárez con Pergolini

“Lo que acabo de encontrar”, anunció en una historia de Instagram, anticipando el bombazo. Después mostró una captura de un informe de Intrusos donde se vio que Icardi likeó una publicación de la China, años antes del estallido del Wandagate.

“Ya venía desde el 2019 buscando Icardi o likeando descaradamente”, lanzó Juariu, filosa, sorprendida por la anticipación digital del futbolista. En otra placa redobló la apuesta: “Se ve que siempre ante la crisis Mauro iba a likear a la China”, analizó, dejando claro que para ella no se trató de un hecho aislado. Y como si fuera poco, cerró con una pregunta que hizo estallar a sus seguidores: “¿Lo habrá visto Wanda Nara en ese momento?”.

