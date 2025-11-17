La versión de la China Suárez sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La China Suárez habló del inicio de su relación con Mauro Icardi y entregó su versión sobre uno de los episodios mediáticos más comentados de los últimos años. En una entrevista con Moria Casán , la actriz explicó cómo fue aquel primer encuentro en París , en 2021, cuando estalló el llamado Wandagate .

La ex Casi Ángeles aseguró que la historia comenzó mucho antes de lo que se conoció públicamente y que Icardi ya estaba separado de Wanda Nara , a diferencia de lo que Wanda sostiene hasta el día de hoy.

Según su relato, viajó desde Madrid -donde estaba por un rodaje- y se encontró con el futbolista en una habitación de hotel después de dos meses de intercambiar mensajes.

Afirmó que él le enviaba pruebas de que su matrimonio había terminado y que, lejos de provocar un conflicto familiar, llegó a la capital francesa con la certeza de que Icardi no seguía en pareja.

“Cuando nosotros nos empezamos a hablar él estaba en París, pero él estaba separado, eso es lo que no se sabe. Cuando nosotros chateábamos él estaba separado, pero pasa que no se sabía públicamente. Él me mandaba las capturas, yo veía”, explicó durante la charla.

La China y Mauro Icardi pasaron tres años sin tener contacto

La actriz también recordó la reacción de Wanda Nara, quien en noviembre de 2021 escribió en sus redes: “Otra familia que te cargaste por zorra”. Frente a ese ataque, Suárez contó que se sintió expuesta y sola.

Relató que experimentó “odio” hacia Icardi porque sintió una “traición muy fuerte” en medio del escándalo. “Sentí que me quedé sola como con todo el quilombo yo y no quería saber nada. Veía las noticias, que salía una cosa, la otra, o me contaban y no quería saber nada”, señaló.

Qué opina la China sobre el apodo de "moncha"

Por primera vez reveló que una persona en común los volvió a acercar. Aunque no quiso dar el nombre, contó que ese gesto permitió que retomaran el diálogo. Suárez dijo que necesitaba verlo para obtener respuestas. “Yo lo quería ver para decirle qué m... pasó, por qué me dejaste sola y por qué dijiste las cosas que dijiste”, sostuvo.

También habló del apodo que Icardi le puso en una conversación privada con Wanda, donde la mencionaba como “moncha”. La actriz aseguró que hoy se ríe del comentario: “Sí moncha y todas esas cosas que nos cagamos de risa. Porque yo le digo, sí soy moncha de alma y voy a ser moncha toda la vida. No me lo saca nadie, es mi personalidad y me rpio”.