El paseo de Mauro Icardi en un shopping junto a sus hijas y la China Suárez le traería problemas legales

A una semana de su llegada a Argentina desde Turquía, Mauro Icardi se encuentra nuevamente en medio de una polémica, esta vez se debe a un incumplimiento de una orden judicial.

El conflicto se desató tras ser vistos durante un paseo en el shopping Paseo Alcorta. Icardi habría tenido una restricción legal, solicitada por su pareja Wanda Nara, que impedía a la China Suárez estar presente en las reuniones del jugador con sus hijas. Sin embargo, en el día de ayer, la pareja estuvo en el centro comercial junto a las niñas.

Esta salida familiar generó gran revuelo en los medios y redes sociales. La periodista Yanina Latorre informó que esto podria complicar legalmente al futbolista. Yanina cuestionó públicamente la elección de Icardi y Suárez de visitar un lugar tan concurrido como un shopping.

“ ¿A que fueron al shopping Icardi y la China? Fueron al shopping a que los siga un notero, a tener una guardia y, como Wanda andaba diciendo que las nenas decían que no querían estar con la China, el juez lo denegó. ¿Qué hizo la China? Agarró de las manos a las dos nenas y se mostró con ellas",explicó la conductora.

"Como ellos no pueden subir imágenes a las redes, porque esto lo pidió por cautelar Icardi, tenían que de alguna manera mostrarle al mundo que las chicas quieren a la China”, continúo Yanina.

Latorre también leyó parte del documento legal que agravaría la situación de Icardi: "Las nenas permanecerán con el padre en su casa del barrio La Isla, en Tigre, debiendo el progenitor informar en autos cualquier eventual traslado por cambio de jurisdicción”, indicaba el escrito.

“Claro, como él tiene autorización para estar en provincia, debiera haber avisado al juez o a sus abogadas, o presentar un escrito, avisando esto“, concluyó la periodista.

Icardi estará junto a la China Suárez en televisión

La China Suárez también fue protagonista de su propia polémica mediática desde su regreso al país. Tras desmentir supuestas condiciones para dar una entrevista en el canal Luzu y negar un rechazo por parte de Paula Chaves para asistir a Olga, se confirmó su participación en el programa Otro día perdido de Mario Pergolini.

Las expectativas por el programa aumentaron luego de que en las últimas horas, comenzó a circular una imagen de la actriz grabando el programa para hoy y está sentada junto a Icardi.